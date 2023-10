Sams­tag, 07. Okto­ber 2023 von 15:00 bis 21:00 Uhr

An die­sem Sams­tag, den 7. Okto­ber öff­nen sich zum ersten Mal die Türen des GLO­BE COBURG, der neu­en Inte­rims­tät­te des Lan­des­thea­ters Coburg, für alle Inter­es­sier­ten. Von 15:00 bis 21:00 Uhr bespielt das Lan­des­thea­ter mit allen drei Spar­ten bei frei­em Ein­tritt das gesam­te Gebäu­de und das Globe-Gelände.

Der Nach­mit­tag star­tet mit einem Gruß­wort des Ober­bür­ger­mei­sters Domi­nik Sau­er­teig vor dem Glo­be. Der ful­mi­nan­te Auf­takt gehört dem Phil­har­mo­ni­schen Orche­ster unter der Lei­tung von GMD Dani­el Car­ter sowie allen Mit­mu­si­zie­ren­den des Sym­pho­nic Mobs. Zum Mit­spie­len und ‑sin­gen anmel­den kann man sich noch bis 5. Okto­ber auf www​.sym​pho​nic​-mob​.de. Auf dem 30-minü­ti­gen Pro­gramm ste­hen neben Beet­ho­vens 9. Sym­pho­nie mit Chor, Dvořáks Sla­wi­sche Tän­ze Nr. 1 und 2 sowie in der Vor­schau auf die kom­men­de Pre­miè­re Ver­dis „Patria oppres­sa“ aus der Oper „Mac­beth“. Um 15:30 Uhr begrüßt noch ein­mal das neue Direk­to­ri­um des Lan­des­thea­ters die Gäste. Am Nach­mit­tag stellt es sich zwei­mal den Fra­gen von Dra­ma­tur­gin Cos­ma Coro­na Hah­ne im angren­zen­den Zollinger.

Um 15:45 Uhr prä­sen­tiert das Musik­thea­ter auf der Glo­be-Büh­ne musi­ka­li­sche Aus­blicke auf die Spiel­zeit. Um 16:30 Uhr folgt das Bal­lett mit mode­rier­ten cho­reo­gra­fi­schen High­lights der kom­men­den Pro­duk­tio­nen. Jeweils um 16:15 Uhr und 17:15 Uhr zeigt das Glo­be in einer Tech­nik­show, was es alles kann.

Auf der Dach­ter­ras­se des Glo­be lädt das Musik­thea­ter um 15:45 Uhr und um 16:45 Uhr die jüng­sten Thea­ter­be­su­cher zu Aus­zü­gen aus der mobi­len Pro­duk­ti­on „BAB­bel“ von Pau­la Fünf­eck. Eben­falls an das jun­ge Publi­kum rich­tet sich um 16:30 Uhr und 17:30 Uhr eine Vor­stel­lung der Orche­ster­in­stru­men­te mode­riert von den neu­en Thea­ter­päd­ago­gen Tainá Roma und Mari­us Popp in der angren­zen­den Pakethalle.

Um 15:45 Uhr und 16:45 Uhr prä­sen­tiert das Quar­tett „Frame of Heart“ mit Mit­glie­dern des Cho­res und des Orche­sters im Zollin­ger inter­na­tio­na­le Lie­der rund um die Kunst, mit Klän­gen und Poe­sie Gefüh­le ein­zu­rah­men. Musi­ka­lisch wird es auch, wenn sich um 16:15 Uhr und 17:15 Uhr das neue Ensem­ble­mit­glied des Schau­spiels Mile­na Weber auf der Dach­ter­ras­se des Glo­be mit bekann­ten Pop­songs vor­stellt. Schau­spiel­fans besu­chen auch die Lesun­gen aus Wer­ken der aktu­el­len Spiel­zeit mit Mit­glie­dern des Ensem­bles ab 16:00 Uhr zu jeder hal­ben Stun­de im Pan­ora­ma­wa­gen auf dem Globe-Gelände.

Von 16:30 bis 17:30 Uhr gibt das Team der Mas­ke im Mas­ken­raum (Glo­be, 3. OG) Ein­blicke in den Beruf des Mas­ken­bild­ners und zeigt sein Kön­nen live. Vie­les mehr gibt es in den Foy­ers des Glo­be zu erle­ben: Der neue Cate­rer des Glo­be Juli­us Umbach prä­sen­tiert sich mit sei­nem Geträn­ke- und Snack­an­ge­bot. Die För­der­ver­ei­ne Thea­ter­kreis und Bal­lett­freun­de stel­len sich bei Kaf­fee und Kuchen vor. Am Glücks­rad kann man sein Glück um Frei­kar­ten­ge­win­ne ver­su­chen u. s. w.

Den Abschluss macht von 18:00 bis 19:30 Uhr eine offe­ne Pro­be von Ver­dis „Mac­beth“, der ersten Pre­miè­re des Musik­thea­ters, unter der Regie von Opern­di­rek­tor Neil Bar­ry Moss auf der Glo­be-Büh­ne. Bis 21:00 Uhr kann man den Tag der offe­nen Tür dann bei einem Getränk im Zollin­ger aus­klin­gen lassen.

Bit­te beach­ten Sie, dass ein Par­ken auf dem Glo­be-Gelän­de an die­sem Tag lei­der nicht mög­lich ist.