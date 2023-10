„Müs­sen ver­su­chen, eine Serie zu starten“

Die Dom­rei­ter haben einen klei­nen Lauf! Nach dem über­ra­schen­den 2:2 im Ober­fran­ken-Der­by gegen die SpVgg Bay­reuth am Wochen­en­de gelang dem FC Ein­tracht Bam­berg am Diens­tag der näch­ste Coup: Der FCE bezwang die SV Schal­ding-Hei­ning mit 2:0 und sicher­te sich damit den ersten Aus­wärts­sieg der Sai­son 2023/24 in der Regio­nal­li­ga Bayern.

Durch das 3:2 des FC Mem­min­gen im Par­al­lel­spiel macht Bam­berg damit in der Tabel­le zwar kei­nen Sprung, sorg­te aber dafür, dass mit den jet­zi­gen zehn Punk­ten ledig­lich zwei Zäh­ler auf einen Nicht­ab­stiegs­platz feh­len (14.: Ans­bach, 12 Punk­te). Am Sams­tag, 7. Okto­ber, 14 Uhr, gastiert das Über­ra­schungs­team aus Vil­z­ing im Bam­ber­ger Fuchs-Park-Stadion.

Der Geg­ner DJK Vilzing

Die DJK Vil­z­ing, Bay­ern­li­ga­mei­ster der Sai­son 2021/22, steht der­zeit auf dem zwei­ten Tabel­len­platz, aller­dings mit der glei­chen Anzahl an Punk­ten wie Spit­zen­rei­ter Würz­bur­ger Kickers (33). Mit fünf Sie­gen in Fol­ge wird das Team von Chef­trai­ner Josef Eibl dar­auf drän­gen die Serie auch in Bam­berg aus­zu­bau­en und den Tabel­len­platz zu verteidigen.

Dass mit Vil­z­ing ein ande­res Kali­ber als in den vor­an­ge­gan­ge­nen Spie­len erwar­tet wird, gibt Jan Gern­lein deut­lich zu ver­ste­hen: „Vil­z­ing hat einen unglaub­li­chen Lauf und spielt tol­len Fuß­ball. Sie sind sehr offen­siv­stark und haben zuletzt in Buch­bach gezeigt, dass sie auch bei Rück­stand ein hohes Selbst­ver­ständ­nis haben, die Spie­le zu gewin­nen. Wir müs­sen hof­fen, dass sie am Sams­tag nicht ans Maxi­mum kommen.“

Die eige­nen Zie­le steckt er gegen das Über­ra­schungs­team aus Cham hoch: „Wir müs­sen jetzt selbst ver­su­chen, eine klei­ne Serie zu starten.“

Das Per­so­nal

Aus per­so­nel­ler Sicht sind die Dom­rei­ter gut durch die eng­li­sche Woche gekom­men, aller­dings mit einem klei­nen Wer­muts­trop­fen: Björn Schön­wies­ner, der gegen Bay­reuth noch den Aus­gleich erziel­te, muss­te gegen Schal­ding-Hei­ning ver­letzt vom Platz und wird defi­ni­tiv ausfallen.