Frei Bord­stein­kan­te

Das Festi­val für Kunst + Kul­tur in der Erlan­ger Alt­stadt am Sams­tag, 07. Okto­ber 2023 ab 14:00 Uhr – Ein­tritt frei

Da die Tage in den letz­ten Son­nen­strah­len förm­lich dahin­schmel­zen, ist es nicht mehr lan­ge hin, bis es heißt: Es ist end­lich so weit, Frei Bord­stein­kan­te steht vor der Tür! Nur noch ein paar­mal schla­fen, dann laden wir wie­der herz­lichst direkt vor unse­re Haus­tür in die char­man­te Erlan­ger Alt­stadt ein. Dort erwar­ten euch sage und schrei­be über 80 ver­schie­de­ne Künstler*innen auf über 20 ver­schie­de­nen Büh­nen und locken mit Musik, Wort, Per­for­mance, Kunst und unter­schied­li­chen Mitmachangeboten.

Einem Kon­zert lau­schen und ein paar Meter wei­ter ein Thea­ter­stück anschau­en? Kön­nen wir! Die Stra­ße run­ter­ge­hen, Gemäl­de bestau­nen, Skul­tu­ren beäu­gen und direkt danach – oder sogar wäh­rend­des­sen! – einer span­nen­den Lesung lau­schen? Kein Pro­blem! Im Anschluss am Sketch Walk teil­neh­men, dem Thea­ter­bus einen Besuch abstat­ten und unter Anlei­tung einen star­ken Slamt­ext schrei­ben und vor­tra­gen? Ja, ja und noch­mal ja! Ihr seht, euch erwar­tet purer Luxus, näm­lich: die Qual der Wahl, denn egal, wo ihr lan­det, lan­ge­wei­lig wer­den wird euch sicher nicht. Versprochen!

Freut euch auf:

Alex Bol­din & Nadi­ne Tir­ya­ki-Zeeb /// Alfrun Asseng – Play Back Thea­ter /// Alma y Gui­tar­ra /// Alex Tre­spi /// Ami Lyons & Band /// Apan­ora­ma /// Astrid Palup­ski /// Ben­no Wag­ner – So Nah /// Chris Gar­mon /// Chri­stoph Eder /// Comic­mu­se­um /// Cont­weed­ance­coll­ec­ti­ve – “Our Heri­ta­ge – Dances of Remem­brance” /// Dezi­bel /// Dus­ty Wal­kers /// Chri­sti­an Win­cierz & Mar­le­ne B – Ein Sing­spiel-Auto­mat /// Eisen­bart und Mei­sen­draht – Der Lite­ra­tur Pod­cast /// EL ARTe­lier /// Ensem­ble Hieb- und Stich­fest – Der Kampf­schrei der Blau­mei­sen /// Eve Coo­ke /// Fried­rich Leh­ner – Art Mail! /// Hotel Para­dis /// Iris Polif­ka /// Jas­min Mer­ce­des Ade­le /// Jazz Forum Band /// Jone /// Julia Kai­ser /// Kathi Mock /// Krea­tiv­la­bor Cowor­king­space /// Kunst­ver­ein Erlan­gen /// Lucas Fass­nacht /// Mate Poe­sie /// Mar­le­ne San­ta­na Mack /// Maxi­mi­li­an Bockel /// Musi­que au cho­co­lat /// Oli­ver Graf /// Pan­da Club /// Respect Your Style and Dance /// Sabi­ne Effin­ger /// Schmarrn­in­tel­li­genz – Die Kunst­au­to­ma­ten /// Song­wri­ters in the Round /// Ste­fan Drücke – Peer Gynt /// Sun­day Mor­ning Orche­stra /// Tesi­li /// The Oran­ge Ensem­ble /// Thea­ter Erlan­gen /// Urban Sket­ching /// Wort­werk /// Yani­ra Fran­ke-Bau­ti­sta /// Yu Zhen /// ZAM

Frei Bord­stein­kan­te ist ein Festi­val für die regio­na­le freie Kunst- und Krea­tiv­sze­ne in Erlan­gen. Es fin­det die­ses Jahr bereits zum zwei­ten Mal statt. Frei Bord­stein­kan­te ist ein Tag vol­ler Live-Musik, Per­for­mance, Kunst zum Mit­ma­chen, Live-Pain­ting, Aus­stel­lun­gen und vie­lem mehr auf einer Büh­ne, auf der Stra­ße und in den anlie­gen­den Cafés, Ate­liers und Geschäf­ten der Erlan­ger Altstadt.

Frei Bord­stein­kan­te wird vom Amt für Stadt­teil­ar­beit in Koope­ra­ti­on mit dem Kul­tur­zen­trum E‑Werk veranstaltet.

Frei Bord­stein­kan­te

Das Festi­val für Kunst + Kul­tur in der Erlan­ger Altstadt

Sams­tag, 07. Okto­ber 2023 /// Festi­val /// Erlan­ger Altstadt

Beginn: 14:00 Uhr

Ein­tritt frei

Wei­te­re Infos: https://www.e‑werk.de/frei-bordsteinkante/