Das Resi­li­enz-Kom­pe­tenz- und Aus­bil­dungs­zen­trum der Stif­tung Resi­li­enz­Fo­rum öff­net vom 2. bis 4. Okto­ber 2023 sei­ne Türen für alle Inter­es­sier­ten in der Regi­on. Die­se Ver­an­stal­tung fällt mit dem fünf­ten Inno­va­tions-Sym­po­si­um „Blueprints4Future“ und dem fünf­jäh­ri­gen Jubi­lä­um der Stif­tung Resi­li­enz­Fo­rum zusam­men. Die Teil­neh­mer sind herz­lich ein­ge­la­den, in die Welt der Resi­li­enz ein­zu­tau­chen und an Fei­er­lich­kei­ten, Prä­sen­ta­tio­nen und Dis­kus­sio­nen teilzunehmen.

Ein Rück­blick auf 5 Jah­re ResilienzForum

Seit fünf Jah­ren enga­giert sich die Stif­tung Resi­li­enz­Fo­rum lei­den­schaft­lich für die För­de­rung von Resi­li­enz und Future Skills. In die­ser Zeit hat sie Tau­sen­de von Men­schen durch Aus- und Wei­ter­bil­dun­gen beglei­tet und zahl­rei­che För­der­pro­jek­te und Initia­ti­ven ins Leben geru­fen. Die­ser Anlass bie­tet die Gele­gen­heit, auf die bis­he­ri­ge Arbeit und Erfol­ge zurück­zu­blicken und einen Ein­blick in die Visio­nen für die kom­men­den Jah­re zu erhalten.

5. Inno­va­tions-Sym­po­si­um „Blueprints4Future“

Im Rah­men des Jubi­lä­ums ver­an­stal­tet die Stif­tung das fünf­te Inno­va­tions-Sym­po­si­um „Blueprints4Future“. Die­se Ver­an­stal­tung wird offen für die Öffent­lich­keit sein und Ein­blicke in inno­va­ti­ve Ansät­ze zur indi­vi­du­el­len, regio­na­len und orga­ni­sa­tio­na­len Resi­li­enz­för­de­rung bie­ten. Das Pro­gramm ver­spricht span­nen­de Vor­trä­ge, Dis­kus­sio­nen und inter­ak­ti­ve Work­shops rund um das The­ma „Future Skills leben­dig trainieren“.

För­der­pro­jekt „Resi­li­en­tes Fichtelgebirge“

In Zusam­men­ar­beit mit dem För­der­ver­ein Fich­tel­ge­bir­ge e.V. wer­den ersten Skiz­zen für mög­li­che Modell­pro­jek­te aus dem För­der­pro­gramm „Resi­li­en­tes Fich­tel­ge­bir­ge“ prä­sen­tiert. Die vor­ge­stell­ten Ideen zei­gen auf, wie Resi­li­enz in der Pra­xis gestärkt wer­den kann und wie die Zukunft der Regi­on durch gemein­sa­me Anstren­gun­gen gestal­tet wer­den kann.

Die Stif­tung Resi­li­enz­Fo­rum lädt alle Inter­es­sier­ten herz­lich dazu ein, an die­sen inspi­rie­ren­den Tagen teil­zu­neh­men, gemein­sam zu fei­ern und mehr über die Bedeu­tung von Resi­li­enz und Future Skills in der moder­nen Arbeits­welt zu erfahren.

Ver­an­stal­tungs­de­tails:

Datum: 2. bis 4. Okto­ber 2023

Ort: Resi­li­enz-Kom­pe­tenz- und Aus­bil­dungs­zen­trum, Am Kirch­steig 9, Bad Alexandersbad

Für wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Ver­an­stal­tung und Ein­sicht in das Pro­gramm unter:

www​.Inno​va​tions​-sym​po​si​um​.com

Programm_​Tage der offe­nen Tür_­Re­si­li­enz-Kom­pe­ten­zen­trum Bad A 2–4.10.23_Lang