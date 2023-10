Kein Ange­bot von der Stange

29 Aus­zu­bil­den­de aus zwölf Unter­neh­men im Land­kreis Bay­reuth bekom­men Soft Skills und Know-how ver­mit­telt, dass sie auf ihren Berufs­all­tag vorbereitet.

Eine Ver­si­che­rungs­kauf­frau, eine Bau­zeich­ne­rin und ein Bau­zeich­ner sowie drei Medi­zi­ni­sche Fach­an­ge­stell­te müs­sen gemein­sam ein Moor durch­que­ren. Holz­bret­ter sind ihre ein­zi­ge Siche­rung – aber die­se gehen ver­lo­ren, wenn sie nicht immer berührt wer­den. Was ein biss­chen nach Hol­ly­wood klingt, ist ein Koope­ra­ti­ons­spiel mit dem sich die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer der Wirt­schafts­aka­de­mie 23/24 im Klet­ter­gar­ten Pot­ten­stein ken­nen­ler­nen und auch ler­nen, als Team zusam­men zu arbei­ten. Das klappt im fina­len Spiel bereits rich­tig gut. Die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer, die meist nur die Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen des eige­nen Unter­neh­mens kann­ten, haben in den Spie­len bereits davor gelernt, wor­auf es in der Zusam­men­ar­beit ankommt: Gemein­sam eine Stra­te­gie über­le­gen, auf die Bedürf­nis­se der ande­ren Rück­sicht neh­men und am wich­tig­sten: Kom­mu­ni­ka­ti­on. Durch das Team­trai­ning wächst auch das Ver­trau­en unter­ein­an­der, was wich­tig ist, damit sich alle in den zukünf­ti­gen Semi­na­ren wohl fühlen.

„Die Wirt­schafts­aka­de­mie ist kein Ange­bot von der Stan­ge", betont Mat­thi­as Mörk, Wirt­schafts­för­de­rer bei der Stadt Bay­reuth. Gemein­sam mit Lisa Distler vom Wirt­schafts­band A9 Frän­ki­sche Schweiz e.V. orga­ni­siert er die Semi­na­re. „Wir fra­gen zum Start des Aka­de­mie­jah­res die The­men­wün­sche der Unter­neh­men ab und stricken ein ent­spre­chen­des Pro­gramm."

In die­sem Jahr erwar­ten die Aus­zu­bil­den­den aus vier Peg­nit­zer und acht Bay­reu­ther Unter­neh­men The­men wie Busi­ness-Knig­ge, der Umgang mit Kon­flik­ten, Selbst­or­ga­ni­sa­ti­on und wie man sich und Pro­jek­te rich­tig präsentiert.

„Wir haben die­ses Jahr zwölf ver­schie­de­ne Aus­bil­dungs­be­ru­fe, die die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer der Wirt­schafts­aka­de­mie ler­nen. Die Kennt­nis­se und Fähig­kei­ten, die sie in der Wirt­schafts­aka­de­mie ver­mit­telt bekom­men, hel­fen ihnen aber allen glei­cher­ma­ßen. Egal, ob es sich um ein schwie­ri­ges Gespräch mit einem Kun­den oder Pati­en­ten han­delt. Mit der Aka­de­mie bie­ten wir einen zusätz­li­chen Grund­stein, auf dem sie ihr fach­li­ches Wis­sen auf­bau­en kön­nen.“, erklärt Lisa Distler.

Die Wirt­schafts­aka­de­mie fin­det die­ses Jahr zum sieb­ten Mal statt. Gemein­sa­mes Ziel des Wirt­schafts­band A9 Frän­ki­sche Schweiz e.V. und der Wirt­schafts­för­de­rung der Stadt Bay­reuth ist es, die jun­gen Fach­kräf­te wei­ter­zu­qua­li­fi­zie­ren und sie für den Ver­bleib in der Regi­on zu begeistern.