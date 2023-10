Die Thea­ter­fa­mi­lie Bam­bergs ist groß und viel­fäl­tig. Um die­se Fami­lie zusam­men­zu­brin­gen, hat das ETA Hoff­mann Thea­ter eine neue Rei­he aus der Tau­fe geho­ben: ETA OFF.

Auf­takt für die Rei­he von Gast­spie­len ist am Diens­tag, den 17.10., um 20:00 Uhr, im ETA Hoff­mann Thea­ter ein Abend unter dem von E.M. For­ster ent­lehn­ten Titel „Only con­nect“: Künstler*innen aus Bam­bergs Kul­tur­le­ben ste­hen zusam­men mit Ensem­ble­mit­glie­dern des ETA Hoff­mann Thea­ters auf der Büh­ne und zei­gen, was für sie Ver­wandt­schaft bedeu­tet: in der Kunst, im Leben, in Bam­berg. Dabei gibt es von Musik über Tanz bis Schau­spiel und Lesun­gen eine gro­ße Band­brei­te der Bam­ber­ger Kul­tur­sze­ne zu erle­ben. Gebo­ten wer­den Bei­trä­ge vom Wild­Wuchs-Thea­ter, dem Kaba­ret­ti­sten Mäc Här­der, dem TaM (Thea­ter am Michels­berg), Johan­na Kne­fel­kamp (CON Bam­berg), ein Inter­view mit Nina Lorenz vom TiG (Thea­ter im Gärt­ner­vier­tel) sowie Bei­trä­ge von Ensem­ble­mit­glie­dern des Stadttheaters.

Kar­ten gibt es an der Thea­ter­kas­se und auf www​.thea​ter​.bam​berg​.de Der Abend fin­det mit freund­li­cher Unter­stüt­zung des Thea­ter­ver­eins Bam­berg statt. Abon­nen­tin­nen und Abon­nen­ten des Thea­ters sowie Mit­glie­der des Thea­ter­ver­eins erhal­ten frei­en Eintritt.