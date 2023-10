ZAP­FEN­DORF, LKR. BAM­BERG. Ein bel­len­der Vier­bei­ner hat einen Ein­bre­cher in der Nacht auf Diens­tag davon abge­hal­ten, in eine Woh­nung in Zap­fen­dorf ein­zu­bre­chen. Die Kri­mi­nal­po­li­zei ermittelt.

In der Nacht auf Mitt­woch, gegen 1 Uhr, wur­den die Bewoh­ner eines Ein­fa­mi­li­en­hau­ses in Zap­fen­dorf durch das Bel­len ihres Hun­des geweckt. Dabei bemerk­ten sie, dass ein unbe­kann­ter Täter ver­sucht hat­te, den Tür­rah­men der Ter­ras­sen­tü­re auf­zu­boh­ren. Durch den Vier­bei­ner auf­ge­schreckt, flüch­te­te der Täter ohne in die Woh­nung zu gelan­gen. Es ent­stand ledig­lich ein Sach­scha­den in Höhe von 2000 Euro.

Die Poli­zei konn­te den Täter nicht mehr fest­stel­len. Die Kri­po Bam­berg hat die Sach­be­ar­bei­tung übernommen.