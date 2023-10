Die Land­tags- und Bezirks­wahl spannt die Mit­ar­bei­ten­den des Ein­woh­ner­am­tes voll ein. Das Bür­ger­bü­ro ist daher am Sams­tag vor der Wahl, 7. Okto­ber 2023, und am Mon­tag nach der Wahl, 9. Okto­ber 2023, geschlos­sen. Das Wahl­amt steht am Sams­tag natür­lich bei Fra­gen rund um die Wahl zur Ver­fü­gung. Außer­dem kön­nen bis Sonn­tag, 8. Okto­ber 2023, 18 Uhr auch Am Vik­to­ria­brun­nen 4 Wahl­brie­fe abge­ge­ben oder in den Brief­ka­sten Rosen­gas­se 1 ein­ge­wor­fen werden.

Das Wahl­amt weist wegen des anste­hen­den Fei­er­tags dar­auf hin, dass Brief­wahl­un­ter­la­gen über das Inter­net nur bis 4. Okto­ber 2023 bean­tragt wer­den kön­nen. Danach ist die recht­zei­ti­ge Zustel­lung durch die Post nicht mehr garan­tiert. Im Bür­ger­bü­ro selbst kön­nen Brief­wahl­un­ter­la­gen bis Frei­tag, 6. Okto­ber 2023, 15 Uhr bean­tragt und gleich mit­ge­nom­men wer­den. Eine Wahl ist auch direkt vor Ort möglich.

Die Vor­be­rei­tun­gen für die Wahl lau­fen in der Stadt Coburg schon seit eini­gen Mona­ten. In der aktu­el­len Aus­ga­be von „Markt 1 – der Pod­cast aus dem Cobur­ger Rat­haus“ beschreibt Jan­nik Klein­lein, stell­ver­tre­ten­der Stimm­kreis­lei­ter, die vie­len Auf­ga­ben rund um die Wahl. Der Pod­cast ist in den gän­gi­gen Pod­casts-Apps und auf www​.coburg​.de/​p​o​d​c​ast zu finden.