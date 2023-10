In der 40. Kalen­der­wo­che 2023 fin­det am Land­ge­richt Bam­berg fol­gen­de (erst­in­stanz­li­che) Haupt­ver­hand­lung in Straf­sa­chen statt:

Das Straf­ver­fah­ren gegen die 22-jäh­ri­gen D., L. und L. wegen gewerbs- und ban­den­mä­ßi­gen Betrugs in 16 Fäl­len sowie 3 Fäl­len des ver­such­ten gewerbs- und ban­den­mä­ßi­gen Betrugs am 04.10.2023, 09:00 Uhr, vor der 3. Straf­kam­mer (Az. 36 KLs 2110 Js 17302/22.).

Den Ange­klag­ten liegt zur Last, sich zu einer Ban­de zusam­men­ge­schlos­sen zu haben, um im Bun­des­ge­biet älte­re, ver­mö­gen­de Per­so­nen durch soge­nann­te „Schock­an­ru­fe“ zu täu­schen und sich hier­durch eine dau­er­haf­te Ein­nah­me­quel­le von erheb­li­chem Umfang zu ver­schaf­fen. In jeweils wech­seln­der Betei­li­gung der Ange­klag­ten soll es hier­bei zu Anru­fen von vor­ge­täusch­ten Poli­zei­be­am­ten gekom­men sein, die Ange­hö­ri­ge der Ange­ru­fe­nen wegen eines ver­schul­de­ten Ver­kehrs­un­fal­les fest­ge­nom­men haben sol­len. Die hier­durch Getäusch­ten sol­len so dazu ver­lei­tet wor­den sein, für die Ange­hö­ri­gen Kau­ti­ons­lei­stun­gen in Bar­geld, aber auch Schmuck und Ähn­li­ches auf­zu­brin­gen, was alles in der Fol­ge­zeit an einem ver­ein­bar­ten Über­ga­be­ort an einen Abho­ler aus­ge­hän­digt wor­den sein soll.

Die­ser beab­sich­tig­te Plan soll in 16 Fäl­len auch in die Tat umge­setzt wor­den sein, hier­bei in wech­seln­der Tat­be­tei­li­gung der Ange­klag­ten. In 3 Fäl­len soll es tat­säch­lich nicht zu einer Über­ga­be gekom­men sein.

Fort­set­zungs­ter­mi­ne:

05.10.2023, 09.10.2023, 10.10.2023, 11.10.2023, 25.10.2023, 07.11.2023, 08.11.2023, 14.11.2023, 15.11.2023 und 28.11.2023