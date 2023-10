In Bäl­de pro­fi­tie­ren Fahr­gä­ste rund um Hof von etli­chen zusätz­li­chen Regio­nal­bahn­ver­bin­dun­gen. Die Baye­ri­sche Eisen­bahn­ge­sell­schaft (BEG), die den Regio­nal- und S- Bahn-Ver­kehr im Auf­trag des Frei­staats plant, finan­ziert und kon­trol­liert, bestellt die­se neu­en Ver­kehrs­lei­stun­gen im Netz Regio­nal­ver­kehr Ober­fran­ken beim Eisen­bahn­ver­kehrs­un­ter­neh­men Agi­lis ab dem kom­men­den Fahr­plan­wech­sel zum 10. Dezem­ber. Ins­ge­samt wei­tet die BEG das von Agi­lis betrie­be­ne Regio­nal­bahn­an­ge­bot in Ober­fran­ken und der nörd­li­chen Ober­pfalz sowie im unter­frän­ki­schen Raum Ebern deut­lich aus: Die Zug­ki­lo­me­ter wach­sen um 16 Pro­zent auf ins­ge­samt rund 5,3 Mil­lio­nen Zug­ki­lo­me­ter. „Das ist ein über­zeu­gen­des zusätz­li­ches Ange­bots­pa­ket. Wir stär­ken damit den kli­ma­scho­nen­den öffent­li­chen Ver­kehr im Raum Hof“, sagt Bay­erns Ver­kehrs­mi­ni­ster Chri­sti­an Bern­rei­ter. „Beson­ders freut mich, dass hier auch die regio­na­len ÖPNV-Auf­ga­ben­trä­ger mit am Strang gezo­gen haben, sodass es Ver­bes­se­run­gen aus einem Guss werden.“

Auf die Ver­bes­se­run­gen haben sich der Frei­staat, Agi­lis und die Regi­on geei­nigt, nach­dem sich der ursprüng­lich im Rah­men der Sta­ti­ons­of­fen­si­ve Bay­ern ange­streb­te neue Bahn­hal­te­punkt Hof Mit­te auf der Strecke Hof – Plau­en auf­grund mas­si­ver Kosten­stei­ge­run­gen und dadurch ver­ur­sach­ter feh­len­der Wirt­schaft­lich­keit nicht mehr rea­li­sie­ren ließ.

Die BEG bestellt bei Agi­lis ab 10. Dezem­ber fol­gen­de Ver­bes­se­run­gen rund um Hof:

Die bei­den Regio­nal­bahn-Lini­en RB 96 Selb-Stadt – Hof Hbf und RB 99 Neu­en­markt-Wirsberg – Hof Hbf wer­den jeweils zwei­stünd­lich nach Hof-Neu­hof ver­län­gert. Zusam­men mit der stünd­li­chen Linie RB 97 Bay­reuth – Bad Steben ent­steht zwi­schen Ober­kot­z­au, Hof Hbf und Neu­hof zwi­schen 7 und 20 Uhr ein ver­dich­te­tes Zug­an­ge­bot mit ver­bes­ser­ter Innenstadterschließung.

Die zwei­stünd­li­che Regio­nal­bahn-Linie RB 95 Hof – Aš (Asch) – Cheb wird wei­ter­hin bis Markt­red­witz durch­ge­bun­den und von Agi­lis in Koope­ra­ti­on mit Čes­ké drá­hy (ČD) über­nom­men. Gemein­sam bie­ten Agi­lis mit der Linie RB 95 und DB Regio mit der Linie RE 33 erst­mals eine stünd­li­che Ver­bin­dung ohne Lücken zwi­schen Markt­red­witz und Cheb.

Die Takt­lücken am Abend von Hof um 21:39 Uhr Rich­tung Bad Steben und von Bad Steben gegen 23:01 Uhr zurück nach Hof wer­den geschlos­sen. Erst­mals erge­ben sich stünd­li­che Ver­bin­dun­gen auf die­ser Zweig­strecke von 5:30 Uhr bis gegen Mit­ter­nacht. Die Züge ver­keh­ren über­wie­gend in und aus Rich­tung Markt­red­witz – Bayreuth.

Mit Abfahrt um 6:30 Uhr in Bad Steben wird erst­mals ein durch­ge­hen­der Zug über Selb-Plöß­berg und Asch nach Cheb ange­bo­ten. Dort sind gute Anschlüs­se für einen Tages­aus­flug Rich­tung Prag und Karls­bad erreich­bar. Eine umstei­ge­freie Rück­fahrt ist um 21:39 Uhr von Cheb nach Bad Steben (Ankunft 23:41 Uhr) im Angebot.

Zwi­schen Münch­berg und Helm­b­rechts ver­dich­ten mon­tags bis frei­tags vier zusätz­li­che Zug­paa­re das Fahr­plan­an­ge­bot auf stünd­li­che Ver­bin­dun­gen bis 22 Uhr. Jeder zwei­te Zug wird dabei durch­ge­hend von/​nach Hof ver­keh­ren. In Münch­berg bestehen Anschlüs­se zum RE-Ver­kehr Rich­tung Bay­reuth – Nürn­berg und Kulm­bach – Bamberg.

Die neue zwei­stünd­li­che RB 99 Hof-Neu­hof – Neu­en­markt-Wirsberg wird um eine zusätz­li­che Früh­ver­bin­dung ab Münch­berg 5:18 Uhr ergänzt. In Neu­en­markt-Wirsberg besteht Anschluss an die RB 24 nach Bayreuth.

Zwi­schen Rehau und Hof ver­keh­ren an Schul­ta­gen nach­mit­tags ergän­zend zum neu geord­ne­ten Stun­den­takt der RB 96 zusätz­li­che Takt­ver­dich­ter um 14:05, 16:10 und 18:05 Uhr. In der Gegen­rich­tung ab Hof sind die­se Züge um 13:45, 15:45 und 17:45 Uhr unterwegs.

Zwi­schen Bay­reuth und Wei­den gibt es eben­falls eine neue Früh­ver­bin­dung. Mit Abfahrt um 5:40 Uhr erreicht die RB 34 Wei­den gegen 6:37 Uhr, wo sofort Anschluss an den RE 2 nach Regens­burg – Mün­chen besteht.

Hofs Ober­bür­ger­mei­ste­rin Eva Döh­la hier­zu: „Wir freu­en uns über die­se Ver­bes­se­run­gen im Regio­nal­ver­kehr der Agi­lis, die dank der Finan­zie­rung des Frei­staats Bay­ern auch die Bedeu­tung des Bahn­hofs Neu­hof stär­ken. Auch wir lei­sten einen Bei­trag und unter­stüt­zen die­se Zug­an­ge­bo­te, indem die Hof­Bus GmbH zusätz­lich mit der Linie 1509 mon­tags bis sams­tags die Hal­te­stel­len Thea­ter in bei­den Rich­tun­gen bedient und damit den Bahn­hof Neu­hof bes­ser an das inner­städ­ti­sche Lini­en­netz anbindet.“

Ledig­lich auf einer Ver­bin­dung erge­ben sich durch die nicht rea­li­sier­te Sta­ti­on Hof Mit­te Ver­schlech­te­run­gen im Zug­ver­kehr: Ursprüng­lich war geplant, dass Ver­län­ge­run­gen der Regio­nal­bahn-Lini­en aus Münch­berg und Selb zwi­schen Hof und Guten­fürst die neue Sta­ti­on Hof Mit­te bedie­nen soll­ten. Die­se Lini­en wer­den nun­mehr über­wie­gend nach Neu­hof geführt. Fei­litzsch wird somit durch die Erfur­ter Bahn Hof – Gera – Leip­zig zwei­stünd­lich und nur in der Haupt­ver­kehrs­zeit durch zusätz­li­che Agi­lis-Züge bedient. Als Ersatz wird Fei­litzsch durch den Hofer Land­Bus bes­ser an Hof angebunden.

Dr. Oli­ver Bär, Land­rat des Land­krei­ses Hof: „Unse­re Bahn­ver­bin­dun­gen ver­bes­sern sich. Auf vie­len Strecken im Hofer Land, ob von und nach Bad Steben, über Rehau nach Tsche­chi­en oder im Bereich Münchberg/​Helmbrechts wird es ein ver­dich­te­tes Ange­bot geben. Die Aus­wei­tung des Hofer Land­Bus­ses und unser Bei­tritt zum VGN sind wei­te­re Bau­stei­ne für eine Ver­bes­se­rung der öffent­li­chen Mobi­li­tät im Hofer Land. Ich dan­ke dem Ver­kehrs­mi­ni­ster, dem Frei­staat Bay­ern und der BEG für das Engagement.“