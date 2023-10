In den ver­gan­ge­nen zehn Jah­ren nah­men in Bam­berg die aus psy­chi­schen Erkran­kun­gen resul­tie­ren­den Fehl­ta­ge zu. Das zeigt eine Aus­wer­tung der AOK Bay­ern anläss­lich des Welt­tags der see­li­schen Gesund­heit am 10. Okto­ber 2023.

Auf­grund der ste­ti­gen Zunah­me der Krank­heits­ta­ge wegen psy­chi­scher Erkran­kun­gen hat die AOK Bay­ern unter See­len­stark (aok​.de) ihre Ange­bo­te gebün­delt, mit denen sie Men­schen aktiv mit Anre­gun­gen und Anlei­tun­gen unter­stüt­zen will. „Dazu zäh­len Prä­ven­ti­ons­kur­se unter dem Stich­wort ‚Cyber­prä­ven­ti­on‘ genau­so wie das bewähr­te AOK-Pro­gramm „Stress im Griff“ oder das Trai­nings­pro­gramm „mood­gym“ zur Vor­beu­gung und Ver­rin­ge­rung depres­si­ver Sym­pto­me“, sagt Klaus Knorr Direk­tor der AOK-Direk­ti­on Bam­berg. Im Rah­men der Betrieb­li­chen Gesund­heits­för­de­rung (BGF) unter­stützt die AOK Bay­ern zudem Unter­neh­men, die sich für die Gesund­heit ihrer Mit­ar­bei­ten­den einsetzen.

Doku­men­tar­film über Ski­sprin­ger Sven Hannawald

„Dar­über hin­aus möch­ten wir durch unse­re Kam­pa­gne ‚See­len­stark‘ gemein­sam mit unse­rem Bot­schaf­ter Sven Han­na­wald für das The­ma men­ta­le Gesund­heit sen­si­bi­li­sie­ren“, so Klaus Knorr. Dazu hat die AOK Bay­ern gemein­sam mit dem ehe­ma­li­gen Ski­sprin­ger Sven Han­na­wald eine Doku­men­ta­ti­on pro­du­ziert, in der er von sei­nen sport­li­chen Erfol­gen, aber auch sei­nem Burn­out und dem Weg aus der Krank­heit erzählt. Der ehe­ma­li­ge Ski­sprin­ger, eini­ge sei­ner Weg­be­glei­ter und Exper­ten kom­men in dem 30-minü­ti­gen Film zu Wort.

Film­pre­mie­re online miterleben

Wer möch­te, kann die Film­pre­mie­re am 10. Okto­ber ab 17 Uhr online live mit­er­le­ben. Die Doku­men­ta­ti­on „See­len­stark. Sven Han­na­walds Sprung zurück ins Leben.“ wird dann erst­ma­lig in einer hybri­den Ver­an­stal­tung der Öffent­lich­keit vor­ge­stellt. Anschlie­ßend gibt es eine Podi­ums­dis­kus­si­on mit Sven Han­na­wald, der Diplom-Psy­cho­lo­gin, Psy­cho­the­ra­peu­tin und Päd­ago­gin Dr. Judith Gast­ner sowie der Film­pro­du­zen­tin der Doku­men­ta­ti­on, Leo­nie Sta­de. Anmel­dung zum Live-Stream ist ab sofort mög­lich unter Tour (aok​.de) > „Jetzt für digi­ta­le Pre­miè­re anmel­den“. Inter­es­sier­te bekom­men anschlie­ßend einen per­sön­li­chen Link zum Stream zuge­sandt. „Ab dem 17. Novem­ber ist der Film über und mit Sven Han­na­wald zudem im Inter­net abruf­bar,“ ergänzt Klaus Knorr.

Inter­net-Tipps: