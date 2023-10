Volks­mu­sik aus ganz Ober­fran­ken erklingt am Sonn­tag, 15. Okto­ber 2023 in Thur­n­au beim 34. Ober­frän­ki­schen Volks­mu­sik­fest – gra­tis und frei Haus.

Mit dabei sind der Musik­ver­ein Thur­n­au, die Hofer Tanz­bo­den­mu­sik, die Kem­märä Kuckuck, die Pom­mers­fel­de­ner Hei­mat­mu­sik, Viel­sai­tig, Die Para­dies­vö­gel, Ex Aer­me­lo, die Kapel­le Cre­bitz, das Rot­main-Duo und der Kon­zert­ina­spie­ler Hel­mut Spörl.

Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm lädt gemein­sam mit Bür­ger­mei­ster Mar­tin Bern­reu­ther herz­lich ein, am Kirch­weih­sonn­tag ein zünf­ti­ges Fest der Volks­mu­sik zu fei­ern: “Besu­che­rin­nen und Besu­cher kön­nen an einem Nach­mit­tag über zehn musi­zie­ren­de Grup­pen qua­si auf einem Fleck mit hand­ge­mach­ter Volks­mu­sik erleben.“

Eröff­net wird das 34. Ober­frän­ki­sche Volks­mu­sik­fest um 13.30 Uhr im Rosen­gar­ten am Thur­nau­er Schloss­wei­her. Musik­lieb­ha­bern wird ein Quer­schnitt von Ober­fran­kens musi­ka­li­scher Viel­falt prä­sen­tiert: Gespielt wird frän­ki­sche Volks­mu­sik von tra­di­tio­nell bis modern.

Spiel­stät­ten sind unter ande­rem der Kirch­platz, der Brücken­gang, das Café Moments und die Töp­fe­rei Schnau­der, das Schloss­bräu, der Rosen­gar­ten und das Senio­ren­Dorf in Thur­n­au. In Lim­mers­dorf tre­ten an der Tanz­lin­de die Kem­märä Kuckuck und Ex Aermo­lo auf. Als wan­dern­de Musi­ker wer­den Kon­zert­ina­spie­ler Hel­mut Spörl und die Pom­mers­fel­de­ner Hei­mat­mu­sik durch Thur­n­au ziehen.

Die Ver­an­stal­tung wird orga­ni­siert vom Bezirk Ober­fran­ken und der Arbeits­ge­mein­schaft Frän­ki­sche Volks­mu­sik e.V. in Zusam­men­ar­beit mit dem Markt Thur­n­au. Der Ein­tritt ist frei, gespielt wird bis 17 Uhr.

