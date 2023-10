Auch die­ses Jahr wird von der AfD Ober­fran­ken am 03.10.2023 der Tag der Deut­schen Ein­heit in Möd­lareuth gefei­ert. Die­ser wich­ti­ge Fei­er­tag liegt der Alter­na­ti­ve für Deutsch­land ganz beson­ders am Her­zen und darf daher nicht der CSU vor Ort über­las­sen werden.

Unse­re Fei­er bil­det den Wahl­kampf­hö­he­punkt der Land­tags­wahl 2023 und strahlt gera­de im Drei­län­der­eck Bay­ern – Thü­rin­gen – Sach­sen seit Jah­ren weit dar­über hin­aus. Für unser 10jähriges Jubi­lä­um freu­en wir uns, mit Dr. Ali­ce Wei­del einen ganz beson­de­ren Gast ankün­di­gen zu dür­fen! Sie wird ab ca. 14 Uhr sprechen.

Los geht es um 11.00 Uhr bis ca. 17.00 Uhr mit Musik­un­ter­ma­lung, Grill und Aus­schank sowie Red­nern aus Bay­ern, Thü­rin­gen, Meck­len­burg-Vor­pom­mern, Bran­den­burg und Sachsen.

Zwi­schen den Musik­bei­trä­gen wird es ver­schie­de­ne Rede­bei­trä­ge geben, unter ande­rem von

* Ste­phan Prot­sch­ka, MdB, Lan­des­vor­sit­zen­der AfD Bayern

* Leif-Erik Holm, MdB, stv. Fraktionsvorsitzender

* Land­rat Robert Sesselmann

* Mar­tin Böhm, MdL, Baye­ri­scher Spit­zen­kan­di­dat zur Landtagswahl

* Kat­rin Ebner-Stei­ner, MdL, Baye­ri­sche Spit­zen­kan­di­da­tin zur

Land­tags­wahl

* Uwe Thrum, MdL

* Ulrich Lupart, MdL

* Nor­bert Klein­wäch­ter, MdB, stv. Fraktionsvorsitzender

* Stadt- und Kreis­rat Oli­ver Koller

* Kreis- und Bezirks­rat Flo­ri­an Köhler

* Kreis­rat Mario Schul­ze, Spit­zen­kan­di­dat der AfD Ober­fran­ken für den

Bezirkstag

* Kreis­rat Seba­sti­an Görtler

Die Mode­ra­ti­on wird vom Bezirks­vor­sit­zen­den der AfD Ober­fran­ken und Mit­glied des Deut­schen Bun­des­tags, Tobi­as Mat­thi­as Peter­ka, übernommen.