Ver­lei­hung der Flut­hil­fe­me­dail­le anläss­lich des Hil­fe­lei­stungs­ein­sat­zes im Ahrtal am 27.09.2023 in Hallstadt

Am 27.09.2023 eröff­ne­te um 18:36 Uhr der fei­er­li­che Ehrungs­abend in Hall­stadt. Im Mit­tel­punkt stand die Ver­lei­hung der Flut­hil­fe­me­dail­le des Bun­des­lan­des Rhein­land-Pfalz, die an jene Hel­fer ver­ge­ben wur­de, die vom 15.08. bis zum 21.08.2021 wäh­rend des Hil­fe­lei­stungs­ein­sat­zes im Ahrtal aktiv waren.

Kreis­brand­rat Tho­mas Ren­ner begrüß­te die Anwe­sen­den herz­lich und drück­te sei­ne Freu­de dar­über aus, dass so vie­le der Ein­la­dung gefolgt waren. Er beton­te die Bedeu­tung der Medail­le, die als Zei­chen der Dank­bar­keit des Bun­des­lan­des Rhein­land-Pfalz für den uner­müd­li­chen Ein­satz wäh­rend der Flut­ka­ta­stro­phe ins Leben geru­fen wurde.

Beson­ders gewür­digt wur­den die Feu­er­wehr­ka­me­ra­din­nen und ‑kame­ra­den, die im Ahrtal im Ein­satz waren. Erwäh­nens­wert ist, dass von den dama­li­gen 103 Ein­satz­kräf­ten 97 an die­sem beson­de­ren Abend teilnahmen.

Eine beson­de­re Erwäh­nung ver­dien­ten die gela­de­nen Gäste, unter ihnen Land­rat Johann Kalb, der Zwei­te Bür­ger­mei­ster der Stadt Bam­berg, Herr Jonas Glü­sen­kamp, und vie­le ande­re wich­ti­ge Per­sön­lich­kei­ten aus dem Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes.

Zu Beginn des Abends gab Stadt­brand­in­spek­tor Ewald Pfän­der einen detail­lier­ten Ein­blick in den Ein­satz­ab­lauf. Das ver­hee­ren­de Hoch­was­ser, aus­ge­löst durch ein Stark­re­gen­er­eig­nis am 14./15. Juli 2021, erfor­der­te rasches Han­deln. Das Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­ri­um des Innern, für Sport und Inte­gra­ti­on (STMI) erhielt am 19. Juli ein Hil­fe­er­su­chen. Schon am 20. Juli wur­den drei Kon­tin­gen­te zusam­men­ge­stellt, und am 30. Juli wur­de das erste Ölwehr-Kon­tin­gent ent­sandt. Unter dem Begriff “Ölwehr” ver­steht man alle Ein­satz­maß­nah­men zur Auf­nah­me und Tren­nung von Öl-Was­ser-Gemi­schen. Nach einer Anfra­ge am 12. August an Stadt- und Land­kreis Bam­berg erfolg­te der Marsch­be­fehl durch die Regie­rung am 13. August.

Die Erkun­dung der Lage war von zen­tra­ler Bedeu­tung. Daher brach ein Vor­aus­kom­man­do, bestehend aus dem dama­li­gen Amts­lei­ter Andre­as Seh­rig, Kreis­brand­mei­ster Tho­mas Feul­ner und dem Fah­rer Her­bert Stöck­lein, am 14. August auf, um sich vor Ort einen Über­blick zu ver­schaf­fen. Am 15. August folg­te die Haupt­ab­fahrt des Ölwehr-Kon­tin­gents unter der Kon­tin­gent­füh­rung bestehend aus Kon­tin­gent­füh­rer Stadt­brand­in­spek­tor Ewald Pfän­der und sei­nem Stell­ver­tre­ter Kreis­brand­in­spek­tor Ste­fan Düthorn.

SBI Pfän­der unter­strich, wie ent­schei­dend Fle­xi­bi­li­tät im Ein­satz war. Ursprüng­lich war die Ein­satz­lei­tung in Sin­zing sta­tio­niert, über 11 km von der Ein­satz­stel­le ent­fernt. Doch auf­grund der Erkennt­nis­se des Vor­aus­kom­man­dos wur­de sie rasch ver­la­gert. In der Gemein­de Graf­schaft fand das Kon­tin­gent in gro­ßen Zel­ten, auf­ge­stellt vom THW auf einem Ten­nis­platz, eine pro­vi­so­ri­sche Unterkunft.

Die Haupt­auf­ga­be des Kon­tin­gents bestand in der Bewäl­ti­gung, Heiz­öl aus auf­ge­schwemm­ten Tanks abzu­pum­pen und der SEP­CON Anla­ge des THWs in Sin­zing zuzu­füh­ren. Für die­se immense Auf­ga­be stan­den 24 Fahr­zeu­ge im stän­di­gen Ein­satz, wovon die Feu­er­wehr Bam­berg 9 Groß­fahr­zeu­ge und 3 Klein­fahr­zeu­ge bereit­stell­te, wäh­rend der Land­kreis 7 Groß­fahr­zeu­ge und 5 Klein­fahr­zeu­ge bei­steu­er­te. Am Ende des Ein­sat­zes stan­den 223 abge­ar­bei­te­te Ein­satz­stel­len mit einer Sum­me von 391.520 Liter abge­pump­ten Öl-Wassergemischs.

Der Abend fand sei­nen Höhe­punkt schließ­lich in der Ver­lei­hung der Flut­hil­fe­me­dail­le. Ein ein­drück­li­cher Rück­blick in Form einer Bil­der­ga­le­rie über den ein­wö­chi­gen Hil­fe­lei­stungs­ein­satz im Ahrtal wur­de gezeigt, gefolgt von Gruß­wor­ten des Land­ra­tes und des Bürgermeisters.

Zum Abschluss der Ver­an­stal­tung bedank­te sich KBR Ren­ner bei allen Betei­lig­ten, ins­be­son­de­re beim Orga­ni­sa­ti­ons­team, der Feu­er­wehr Hall­stadt, der Stadt Hall­stadt und den Gästen.

Mit dem Leit­spruch „Gott zur Ehr, dem Näch­sten zur Wehr“ und „Stadt und Land – Hand in Hand“ wur­de die­ser denk­wür­di­ge Abend abgerundet.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie auf der Home­page des Kreis­feu­er­wehr­ver­ban­des und der Kreis­brand­in­spek­ti­on Bam­berg: https://​www​.kfv​-ba​.de