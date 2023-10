7. Buben­reu­ther Gara­gen­floh­markt am Sonn­tag, den 15.10.2023 von 10.00 bis 15.00 Uhr im Orts­teil Süd

Es ist wie­der Trö­del­zeit in Buben­reuth. Im Buben­reu­ther Süden, im Gebiet von der katho­li­schen Kir­che bis zur Hep­pen­hei­mer Stra­ße fin­det am Sonn­tag, den 15. Okto­ber 2023 von 10 bis 15 Uhr wie­der der bei Groß und Klein belieb­te Gara­gen­floh­markt statt – übri­gens bei jedem Wet­ter. Beim Buben­reu­ther Gara­gen­floh­markt han­delt es sich um einen rein pri­va­ten Floh­markt ohne kom­mer­zi­el­le Neu­wa­re. Alle teil­neh­men­den Garagen‑, Hof- und Car­port­be­sit­zer sind zum bes­se­ren Auf­fin­den in einem Plan ein­ge­zeich­net, wel­cher auf der Home­page der Gemein­de zu fin­den ist oder auch über flohmarkt.​bubenreuth@​gmx.​de als pdf-Datei ange­for­dert wer­den kann. Zudem gibt es zur Stär­kung zwi­schen­durch auch wie­der Stel­len mit Essen und Geträn­ken. Zum leich­te­ren Auf­fin­den sind alle Ver­kaufs­stel­len zusätz­lich mit Luft­bal­lons geschmückt. Wir freu­en uns, wenn Schät­ze vor der Ton­ne bewahrt wer­den und auf zahl­rei­che Besucher.