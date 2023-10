Die Sit­zung des Wahl­aus­schus­ses zur Fest­stel­lung des Ergeb­nis­ses der Wahl des Land­rats am Sonn­tag, 8. Okto­ber 2023, fin­det statt am Diens­tag, 10. Okto­ber 2023, um 16.00 Uhr im Klei­nen Sit­zungs­saal des Land­rats­am­tes Lich­ten­fels, Kro­na­cher Str. 30, 96215 Lich­ten­fels, 1. Stock.

Die Bekannt­ma­chung der Sit­zung erfolg­te ins­be­son­de­re durch öffent­li­chen Anschlag am Land­rats­amt Lichtenfels.

Der Wahl­aus­schuss stellt das Ergeb­nis der Land­rats­wahl fest. Der Wahl­aus­schuss ver­han­delt, berät und ent­schei­det in öffent­li­cher Sit­zung, soweit nicht Rück­sich­ten auf das Wohl der All­ge­mein­heit oder auf berech­tig­te Ansprü­che Ein­zel­ner ent­ge­gen­ste­hen. Über den Aus­schluss der Öffent­lich­keit wird in nicht öffent­li­cher Sit­zung bera­ten und ent­schie­den. Beschlüs­se, die in nicht öffent­li­cher Sit­zung gefasst wur­den, wer­den der Öffent­lich­keit bekannt gege­ben, sobald die Grün­de für die Geheim­hal­tung weg­ge­fal­len sind.