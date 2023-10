Der Staf­fel­berg ist bekannt­lich eines der belieb­te­sten Aus­flugs­zie­le im Land­kreis. Nicht nur der tol­le Aus­blick oder die kuli­na­ri­sche Ver­pfle­gung an der Klau­se locken vie­le Besu­cher an, auch für Natur­be­gei­ster­te ist der Staf­fel­berg ein Muss. Kein Wun­der, das aus­ge­wie­se­nen Natur­schutz­ge­biet ist Lebens­raum ver­schie­den­ster sel­te­ner Arten. Geschüt­ze Kräu­ter wie Küchen­schel­le, Helm-Kna­ben­kraut, Flie­gen-Rag­wurz und Kat­zen­pföt­chen sind hier behei­ma­tet. Des­halb ist es wich­tig, sich an Regeln wie aus­schließ­lich auf offi­zi­el­len Wegen lau­fen, Hun­de anlei­nen, Rad­fah­ren nur auf aus­ge­wie­se­nen Wegen zu hal­ten. Das setz­te aller­dings vor­aus, dass alle Besu­che­rin­nen und Besu­cher des Natur­schutz­ge­bie­tes wis­sen, wann der geschütz­te Bereich beginnt.

In den letz­ten Jah­ren wur­de mehr­mals das ent­spre­chen­de Natur­schutz­ge­biets­schild auf der west­li­chen Sei­te vom Bad Staf­fel­stei­ner Fried­hof (ca. 150 m unter­halb des Kelt­en­tors kom­mend) ent­wen­det, aus­ge­ris­sen oder demo­liert. Der Natur­park und die ört­li­che Gebiets­be­treu­ung bemü­hen sich, das Schild so gut sicht­bar und so wenig stö­rend wie mög­lich zu instal­lie­ren. Wir bit­ten alle Erho­lungs­su­chen­de die Beschil­de­rung nicht mehr zu beschä­di­gen, damit alle rück­sichts­voll und nach­hal­tig mit der ein­zig­ar­ti­gen Natur- und Kul­tur­land­schaft des Land­krei­ses umge­hen kön­nen. Bei Fra­gen oder Anre­gun­gen ste­hen die Ansprech­part­ner zur Verfügung:

Julia Dum­mer (Natur­park Ran­ge­rin FSFJ) julia.​dummert@​naturparkinfo.​de – Tere­sa Spie­gel (Gebiets­be­treu­ung Ober­main – Jura) gebietsbetreuung@​lpvobermain.​de