Auf Grund von Umbau­ar­bei­ten der Stra­ße und des Geh­we­ges muss der Ein­mün­dungs­be­reich an der Staats­stra­ße St 2260 in die Kreis­stra­ße BA 25 (von Hirschaid kom­mend in die Sass­an­fahr­ter Haupt­stra­ße) in Sass­an­fahrt ab Mitt­woch, 4. Okto­ber 2023 bis vor­aus­sicht­lich Mit­te Novem­ber 2023 voll gesperrt werden.

Die Umlei­tungs­strecke wird über den Kreis­ver­kehr bei Kött­manns­dorf aus­ge­schil­dert. Um Ver­ständ­nis und Beach­tung wird gebeten.