Gemein­sam krie­gen wir das hin… Wie Eltern sich gemein­sam Anre­gun­gen und Unter­stüt­zung bei Erzie­hungs­fra­gen geben.

Fami­li­en­le­ben war schon immer schön und anstren­gend zugleich. Man­che Eltern füh­len sich aber allein gelas­sen mit ihren Fra­gen – gera­de in die­sen Zei­ten: Wie sol­len wir das alles hin­krie­gen mit der Erzie­hung, mit dem Kon­sum, mit dem Smart­phone etc.? Was sage ich denn mei­nem Kind, wenn…? Wie machen es denn ande­re Eltern? Bei ELTERN­TALK kön­nen alle fra­gen­den Eltern sich dazu aus­tau­schen und gemein­sam Ideen für ihren indi­vi­du­el­len Fami­li­en­all­tag sammeln.

In unse­rer kom­ple­xen Welt ist es für Eltern anstren­gen­der gewor­den, Ant­wor­ten zu fin­den: Auf Fra­gen der Kin­der („War­um ich nicht und die ande­ren schon…?“) oder auch auf eige­ne Fra­gen („Wie sol­len wir das mit dem Smart­phone machen?“). Dass man die Ant­wor­ten nicht allei­ne fin­den muss – genau des­halb bringt ELTERN­TALK Müt­ter und Väter zusam­men: Um gemein­sam dar­über zu reden, wie ande­re Eltern den Fami­li­en­all­tag hin­krie­gen. In den mode­rier­ten Gesprächs­run­den von ELTERN­TALK gibt es vie­le Impul­se und Ideen. In der ELTERN­TALK-Stu­die „Eltern­schaft als Pro­zess“ zeig­te sich, dass der Erzie­hungs­all­tag leich­ter fällt, wenn man sich mit ande­ren aus­ge­tauscht hat. Durch die inten­si­ven Gesprä­che ler­nen sich Eltern gut ken­nen, was dazu führt, dass neue Freund­schaf­ten ent­ste­hen. Die Talks zu The­men aus den Berei­chen Medi­en, Kon­sum oder Sucht­vor­beu­gung kön­nen in klei­nem Kreis zu Hau­se, in einem Fami­li­en­zen­trum, aber auch digi­tal mit ELTERNTALK#online statt­fin­den. Neu­gie­rig gewor­den? Dann mel­den Sie sich bei der Kom­mu­na­len Jugend­ar­beit des Land­krei­ses Kro­nach unter 09261 678–308 bei der zustän­di­gen Ansprech­part­ne­rin Lisa Gratz­ke oder unter www​.eltern​talk​.net.

ELTERN­TALK ist ein Pro­jekt der Akti­on Jugend­schutz, Lan­des­ar­beits­stel­le Bay­ern e.V. und wird aus den Mit­teln des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums für Fami­lie, Arbeit und Sozia­les sowie des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums für Gesund­heit und Pfle­ge gefördert.