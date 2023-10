Der Fami­li­en­stütz­punkt Neun­kir­chen bie­tet ein brei­tes Ange­bot für jun­ge Fami­li­en. Seit Sep­tem­ber 2023 kön­nen die Ange­bo­te für Eltern mit Babys und ganz klei­nen Kin­dern, wie PEKiP Grup­pe, Baby­mas­sa­ge und Still­grup­pe in extra Räu­men stattfinden.

Im Are­al der ehe­ma­li­gen Braue­rei Vasold & Schmitt, Schel­len­ber­ger Weg 3 in Neun­kir­chen am Brand ist ein Raum nach den beson­de­ren Bedürf­nis­sen der ganz Klei­nen gestal­tet, den der Fami­li­en­stüt­zunkt am Vor­mit­tag ange­mie­tet hat.

In dem kin­der­si­che­ren, hel­len Raum, mit wei­chen Mat­ten auf dem Boden füh­len sich Eltern mit ihren Babys und Klein­kin­dern rich­tig wohl. Die Lei­tung Nata­scha Söh­ner konn­te mit ihrem Team am Eröff­nungs­tag vie­le jun­ge Fami­li­en begrü­ßen. Die wei­te­ren Ange­bo­te, wie das wöchent­li­che Eltern-Kind-Café und Eltern­aben­de fin­den wie bis­her im Gemein­de­haus der Evan­ge­li­schen Kir­che in der Von-Hirsch­berg-Stra­ße 8 statt. Das kom­plet­te Pro­gramm des Fami­li­en­stütz­punkt ist unter www​.fami​li​enstuetz​punk​te​-nk​.de zu finden.