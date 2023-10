Das Aben­teu­er BAR­MER 2. Bas­ket­ball Bun­des­li­ga Pro B beginnt für den TSV Trö­ster Brei­ten­güß­bach mit einem Aus­wärts­spiel bei den FRA­PORT SKY­LI­NERS Juniors.

Eine gefühl­te Ewig­keit hat­ten Mann­schaft, Trai­ner, Ver­ant­wort­li­che und Fans auf die­sen Tag hin­ge­fie­bert. Zehn Jah­re nach dem bit­te­ren und trä­nen­rei­chen Abstieg aus der Pro B sind die Gelb­schwar­zen wie­der zurück und tref­fen am ersten Spiel­tag gleich auf einen der unbe­re­chen­bar­sten Geg­ner der Liga. Es war ein anstren­gen­der Som­mer für alle Betei­lig­ten, nach­dem klar war, dass man durch den 20. Sieg im 20. Spiel als Mei­ster der Regio­nal­li­ga unge­schla­gen den Auf­stieg in Deutsch­lands dritt­höch­ste Spiel­klas­se schaff­te. Vie­le Auf­la­gen und Bedin­gun­gen galt es zu erfüllen.

Dabei zeig­te der Ver­ein ein­drucks­voll, was ihn aus­macht. Nicht nur die Ver­ant­wort­li­chen, son­dern auch Spie­ler, Trai­ner, Freun­de und Fans sorg­ten dafür, dass neue Spon­so­ren gefun­den wur­den und man dadurch den Etat deut­lich erhö­hen konn­te. Viel Herz­blut, Schweiß und Fleiß wur­de im Som­mer auf­ge­bracht, sodass man nun sagen kann, dass alle Haus­auf­ga­ben gemacht wur­den und sich Mann­schaft und Trai­ner voll auf das sport­li­che Ziel, den Klas­sen­er­halt, kon­zen­trie­ren können.

Die Mis­si­on der Trö­ster-Trup­pe star­tet gleich mit einer eng­li­schen Woche. Am Sams­tag gastie­ren die Ober­fran­ken bei den FRA­PORT SKY­LI­NERS Juni­ors, drei Tage spä­ter sind im ersten Heim­spiel die Ober­ha­ching Tro­pics zu Gast und am Sonn­tag (08.10.) reist man zum sehr ambi­tio­nier­ten Auf­stei­ger nach Fell­bach. Kein leich­tes Auf­takt­pro­gramm, aber die Gelb­schwar­zen wer­den um jeden Sieg kämp­fen. Mit den Hes­sen war­tet am ersten Spiel­tag gleich einer der unan­ge­nehm­sten Geg­ner. Frank­furts erste Mann­schaft ist ja bekannt­lich in der ver­gan­ge­nen Sai­son aus der easy­Cre­dit BBL abge­stie­gen und geht heu­er in der BAR­MER 2. Bas­ket­ball Bun­des­li­ga Pro A an den Start. Ver­gleicht man den Kader der Frank­fur­ter Pro A‑Mannschaft mit dem ihres Pro B‑Teams, stellt man vie­le Über­schnei­dun­gen fest. So ist es für Head­coach Mark Völkl schwie­rig sich auf den Geg­ner ein­zu­stel­len und zu wis­sen, wel­che zwölf Spie­ler aus dem 20 Mann Pro B‑Kader am Sams­tag gegen den TSV Trö­ster spie­len. Erst nach dem fünf­ten Ein­satz im Pro A‑Team wären die Spie­ler dann fest­ge­spielt und dür­fen nicht mehr im Pro B‑Team ein­ge­setzt wer­den. BBL-Rou­ti­nier Mar­co Völ­ler, Sohn von Rudi Völ­ler, wird auf jeden Fall mit dabei sein und unter dem Brett kräf­tig auf­räu­men. Hier war­tet auf die Güß­ba­cher Cen­ter Klaus, Nies­lon, Wag­ner und Wörr­lein Schwerst­ar­beit. Mit durch­schnitt­lich 21,6 Jah­ren ist der Frank­fur­ter Pro B‑Kader zwar sehr jung, aber dafür auch sehr talen­tiert. Wie es bei Farm­teams fast immer der Fall ist, trai­nie­ren sie nahe­zu jeden Tag und gehen des­we­gen mit einer ande­ren Phy­sis und Inten­si­tät zu Wer­ke. Hier ist es für den TSV wich­tig dage­gen­zu­hal­ten. Dies haben sie in den ver­gan­ge­nen Jah­ren gegen die Farm­teams Reg­nitz­tal, Wei­mar, Dres­den und Schwa­bing in der Regio­nal­li­ga immer gut hin­be­kom­men, war­um also auch nicht am Sams­tag in Frankfurt?

Offen­siv wird es dar­auf ankom­men an die gezeig­ten Lei­stun­gen aus der Vor­be­rei­tung anzu­knüp­fen. Der Ball wur­de pha­sen­wei­se schon exzel­lent bewegt und mit einem Extra­pass der freie Mit­spie­ler am Brett oder an der Drei­er­li­nie gefun­den. Ledig­lich die Zahl der Ball­ver­lu­ste soll­te der TSV Trö­ster redu­zie­ren, damit der Geg­ner nicht so oft zu ein­fa­chen Kör­ben kommt. Gelingt es offen­siv schnell einen Rhyth­mus zu fin­den und defen­siv ähn­lich kom­pakt und hart zu ver­tei­di­gen, wie in der ver­gan­ge­nen Sai­son, hat man auch als Auf­stei­ger eine gute Chan­ce auf den Sieg in Frankfurt.

Nach einer har­ten und inten­si­ven Vor­be­rei­tungs­zeit freu­en sich Mann­schaft und Coa­ches enorm auf den Auf­takt in Frank­furt. Head­coach Mark Völkl ist jeden­falls bereit für die Sai­son: „Wir haben in den ver­gan­ge­nen Wochen sehr gut trai­niert und uns auf die Pro B vor­be­rei­tet. Die Jungs sind rea­dy und bren­nen auf das erste Spiel in Frank­furt. Durch die Vor­be­rei­tung sind wir nahe­zu ver­let­zungs­frei gekom­men und haben sowohl auf- als auch abseits des Fel­des als Team noch enger zusam­men­ge­fun­den. Die­se Team­che­mie hat­te in der ver­gan­ge­nen Sai­son gro­ßen Anteil an der Mei­ster­schaft in der 1. Regio­nal­li­ga. Wenn wir wei­ter so zusam­men­hal­ten, ist unser gro­ßes Ziel – der Klas­sen­er­halt – auf jeden Fall drin!“

Brei­ten­güß­bach: Bau­er, Dip­pold, Engel, Feu­er­pfeil, Klaus, Nies­lon, Ste­phan, Trummeter, Wag­ner, Wal­de, Wörrlein