„DER ERSTE LETZ­TE TAG“

BEST­SEL­LER IM BRAN­DEN­BUR­GER KULTURSTADL

Komö­die „Der erste letz­te Tag“ des Best­sel­ler-Autors Seba­sti­an Fit­zek in der Regie von Gor­di­an Beck über die Bühne.

Wor­um geht es? Ein unglei­ches Paar. Eine Schick­sals­ge­mein­schaft. Eine Rei­se quer durch Deutsch­land. Und die Fra­ge, was geschieht, wenn zwei Men­schen einen Tag so ver­brin­gen, als sei es ihr Letzter.

Es beginnt mit einem Flug­aus­fall am Münch­ner Flug­ha­fen. Und dar­aus resul­tie­rend, einem Miet­wa­gen. Der Letz­te, der noch zur Ver­fü­gung steht. Livi­us Rei­mer hat kei­ne Opti­on, in Ber­lin erwar­tet ihn sei­ne Noch-Ehe­frau – die berühm­te letz­te Chan­ce. Weil er sei­nen Füh­rer­schein nicht vor­le­gen kann, muss er sich das Leih­au­to mit einer jun­gen Frau tei­len, um die er sonst einen Rie­sen­bo­gen machen wür­de. Zu schräg, zu forsch, zu laut, – Lea von Armin ist ihm Über­for­de­rung pur.

Was dazu führt, dass Livi­us sich auf ein unge­wöhn­li­ches Gedan­ken­ex­pe­ri­ment ein­lässt: Lebe die­sen Tag so, als sei er dein Letz­ter. Dumm nur, dass Lea ihre Ideen dazu gleich in die Tat umsetzt.

Cha­os ist vor­pro­gram­miert. Ein Road­trip vol­ler Komik, Dra­ma­tik und unvor­her­seh­ba­ren Wen­dun­gen von Best­sel­ler­au­tor Seba­sti­an Fit­zek – mit zwei skur­ri­len, ans Herz gehen­den Haupt­fi­gu­ren, wie sie unter­schied­li­cher nicht sein könnten.

Die wei­te­ren Vor­stel­lun­gen 2023: Frei­tag, 6.10.; Sams­tag, 7.10., Don­ners­tag, 12.10., Sams­tag, 14.10., Sonn­tag, 15.10., Mitt­woch, 25.10., Don­ners­tag, 26.10., Sams­tag, 28.10., Diens­tag, 31.10., Frei­tag, 3.11. und Sams­tag, 4.11.2023. Die Vor­stel­lun­gen begin­nen um 20 Uhr. Sonn­tags um 17 Uhr. Kar­ten­vor­be­stel­lun­gen und wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.kul​tur​stadl​.de und an der Theaterkasse.