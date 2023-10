In der drit­ten Insze­nie­rung des ‚shake­speare pro­ject‘ (nach ‚Der Sturm‘ 2020 und ‚Ham­let for you‘ 2022) geht es dies­mal um die nicht immer ernst zu neh­men­de Fra­ge, ob Frau­en wirk­lich das schwa­che Geschlecht sind und wie Sein und Schein aus­ein­an­der­ge­hal­ten wer­den können.

In der 1599 ent­stan­de­nen Komö­die „Viel Lärm um nichts“ tref­fen sieg­rei­che und äußerst mar­tia­lisch auf­tre­ten­de Män­ner auf lie­bens­wer­te und ver­lieb­te Frau­en, die ihre Waf­fen gekonnt ein­zu­set­zen wis­sen. So wun­dert sich das Publi­kum bald, ob die Lie­be zwi­schen der jun­gen Hero und dem schnei­di­gen Clau­dio zu ret­ten ist, obwohl sich der Schat­ten der Intri­ge über sie legt. Kom­men die bei­den Streit­häh­ne Bea­tri­ce und Bene­dikt letzt­end­lich doch zusam­men, obwohl sie kei­ne Gele­gen­heit aus­las­sen, sich ver­bal zu bekrie­gen? Und wel­che Rol­le spie­len die dienst­eif­ri­gen Töl­pel der Stadt­wa­che in die­sem Intrigenwirrwarr?

Das Stück steckt vol­ler harm­lo­ser Irr­tü­mer, geist­rei­cher, aber unfrucht­ba­rer Ver­leum­dun­gen und abge­feim­ter Schur­ke­rei­en. Sein und Schein, Ernst und Komik wer­den in die­ser dra­ma­ti­schen Welt stän­dig durch­ein­an­der­ge­wir­belt, so dass der Zuschau­er zwi­schen Span­nung, Mit­ge­fühl und Erleich­te­rung schwankt und dabei aus dem Lachen nicht herauskommt.

„Viel Lärm um nichts“ wird im „Jun­ges Thea­ter Forch­heim“, Kasern­stra­ße 9, 91301 Forch­heim gezeigt:

Ter­mi­ne:

Frei­tag, 06.10.2023 20:00 Uhr

Sams­tag, 07.10.2023 20:00 Uhr

Sonn­tag, 08.10.2023 17:00 Uhr

Prei­se: 12,- €, ermä­ßigt 10,- € | VVK 11,- €, ermä­ßigt 9,- € (inkl. VVK- und Systemgebühren)

Kar­ten gibt es bei allen an das Reser­vix Ticket­sy­stem ange­schlos­se­nen Vor­ver­kaufs­stel­len, in Forch­heim z.B.

Lot­to-Annah­me­stel­le Kef­fer­stein, Horn­schuh­al­lee 21 (09191/3515930)

Sowie jeder­zeit online unter www​.jtf​.de