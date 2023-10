Der Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ster der Justiz Georg Eisen­reich hat den Vor­sit­zen­den Rich­ter am Ober­lan­des­ge­richt Lean­der Bröß­ler mit Wir­kung zum 01. Novem­ber 2023 zum Vize­prä­si­den­ten des Ober­lan­des­ge­richts Bam­berg ernannt. Damit über­nimmt er das Amt von Andre­as Zwer­ger, der zum Prä­si­den­ten des Land­ge­richts Nürn­berg-Fürth ernannt wurde.

„Mit Tat­kraft, Geschick und Empa­thie hat Andre­as Zwer­ger über sechs Jah­re als Vize­prä­si­dent die Geschicke des Ober­lan­des­ge­richts mit­ge­stal­tet. Hier­für dan­ke ich ihm sehr herz­lich und wün­sche ihm als Prä­si­dent des Land­ge­richts Nürn­berg-Fürth viel Erfolg“, so die Prä­si­den­tin des Ober­lan­des­ge­richts Dr. Karin Ange­rer. Andre­as Zwer­ger sei als Vize­prä­si­dent ins­be­son­de­re für die Bau­tä­tig­keit an allen Justiz­ge­bäu­den im Bezirk des Ober­lan­des­ge­richts Bam­berg ver­ant­wort­lich gewe­sen und habe hier her­vor­ra­gen­de Ergeb­nis­se erzielt. Außer­dem habe er in der Zeit der Coro­na-Pan­de­mie die Maß­nah­men zum Infek­ti­ons­schutz maß­geb­lich gestal­tet. Ver­mis­sen wer­de man aber auch sei­ne Empa­thie und Fröh­lich­keit, die zu einem guten Betriebs­kli­ma am Ober­lan­des­ge­richt bei­getra­gen hät­ten. Gleich­zei­tig freue sie sich aber, dass mit Lean­der Bröß­ler eine viel­sei­tig bewähr­te und erfah­re­ne Per­sön­lich­keit das Amt des Vize­prä­si­den­ten über­neh­me, so Prä­si­den­tin Dr. Ange­rer. Sie freue sich auf die Zusam­men­ar­beit mit Lean­der Brößler.

Der in Hös­bach im Land­kreis Aschaf­fen­burg gebo­re­ne Lean­der Bröß­ler (59 Jah­re) begann sei­nen Dienst bei der Baye­ri­schen Justiz bereits im Sep­tem­ber 1980 als Justiz­an­wär­ter für den mitt­le­ren Dienst, in dem er bis April 1990 tätig war. Nach dem Stu­di­um der Rechts­wis­sen­schaf­ten und dem Refe­ren­da­ri­at in Würz­burg wur­de er ab Janu­ar 1997 zum Rich­ter auf Pro­be am Amts­ge­richt Aschaf­fen­burg beru­fen. In den Fol­ge­jah­ren war er an der Staats­an­walt­schaft Aschaf­fen­burg tätig, bis er im März 2002 zum Rich­ter am Land­ge­richt Aschaf­fen­burg ernannt wur­de. Ab August 2004 war ihm als haupt­amt­li­chem Arbeits­ge­mein­schafts­lei­ter für Rechts­re­fe­ren­da­rin­nen und Rechts­re­fe­ren­da­re die Aus­bil­dung des juri­sti­schen Nach­wuch­ses beim Land­ge­richt Aschaf­fen­burg anver­traut. Die­se Auf­ga­be nahm Lean­der Bröß­ler auch noch nach sei­ner zum Mai 2011 erfolg­ten Ernen­nung zum Rich­ter am Ober­lan­des­ge­richt wahr, bis er ab Sep­tem­ber 2011 am Ober­lan­des­ge­richt Bam­berg in ver­schie­de­nen Zivil­se­na­ten ein­ge­setzt wur­de. Neben sei­ner rich­ter­li­chen Tätig­keit lei­te­te Herr Bröß­ler im Zeit­raum von April 2015 bis Mit­te Okto­ber 2016 auch die Justiz­pres­se­stel­le beim Ober­lan­des­ge­richt Bam­berg, seit­dem ist er als Per­so­nal­re­fe­rent für den rich­ter­li­chen Dienst tätig. Im Jahr 2020 wur­de Lean­der Bröß­ler zum Vor­sit­zen­den Rich­ter am Ober­lan­des­ge­richt ernannt. Er führt seit­dem den 8. Zivil­se­nat, der ins­be­son­de­re für Strei­tig­kei­ten aus Bank- und Finanz­ge­schäf­ten zustän­dig ist.