„Hal­lo Oma, rate mal, wer dran ist!“ Mit die­sen Wor­ten begin­nen immer wie­der Anru­fe bei älte­ren Mit­men­schen, die sie von einer unbe­kann­ten Num­mer erhal­ten. Die ahnungs­lo­se Oma, oder auch der ahnungs­lo­se Opa, lässt sich auf das „Rate­spiel“ ein und fragt nach, ob denn der ver­mu­te­te Enkel oder die ver­mu­te­te Enke­lin am Tele­fon ist. Und schon kann es sein, dass gut­gläu­bi­ge Senio­ren einem Trick­be­trü­ger ins Netz gehen und um ihr Erspar­tes gebracht werden.

Es gibt auch noch ande­re kri­mi­nel­le Tricks: Es klin­gelt an der Haus­tür. Eine ver­zwei­felt wir­ken­de Per­son erklärt ihre Not­la­ge und bit­tet dar­um, kurz her­ein­kom­men zu dür­fen. Nur kurz: zum Tele­fo­nie­ren, für ein Glas Was­ser… Kaum lässt man die Per­son her­ein und einen Moment aus den Augen, schon sind mit der Per­son auch noch Wert­ge­gen­stän­de aus dem Haus oder der Woh­nung verschwunden.

Der­ar­ti­ge Fäl­le sieht man immer wie­der in den Poli­zei­be­rich­ten der Tages­zei­tun­gen, auch in Mel­dun­gen aus dem Cobur­ger Land. Und vie­le den­ken sich beim Lesen: „So etwas kann mir bestimmt nicht passieren!“

Doch wie kann man sol­che ver­such­ten Betrü­ge­rei­en am Tele­fon, an der Haus­tür, per SMS erken­nen? Wie kann man sich schüt­zen? Wie ver­hält man sich am besten, wenn es doch mal einen selbst trifft?

Kri­mi­nal­haupt­mei­ster Chri­sti­an Wol­lin­ger gibt in sei­nem Vor­trag „Las­sen Sie sich nicht übers Ohr hau­en! Wie schüt­ze ich mich vor Trick­die­ben und Trick­be­trü­gern“ wert­vol­le Tipps. Der kosten­freie Vor­trag fin­det am Mitt­woch, 11. Okto­ber, um 15 Uhr im Land­rats­amt Coburg statt. Wer Inter­es­se hat, den Vor­trag zu besu­chen, muss sich bis spä­te­stens Mon­tag, 9. Okto­ber 2023, unter senioren@​landkreis-​coburg.​de oder der Tele­fon­num­mer 09561/514‑2501 anmelden.