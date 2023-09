Die Wirt­schafts­för­de­run­gen von Stadt und Land­kreis Bay­reuth bie­ten in Zusam­men­ar­beit mit dem Wirt­schafts­band A9 jun­gen Men­schen die ein­zig­ar­ti­ge Gele­gen­heit, hin­ter die Kulis­sen eini­ger der füh­ren­den Unter­neh­men der Regi­on zu schau­en. Die Betriebs­tou­ren, spe­zi­ell für poten­zi­el­le Aus­zu­bil­den­de kon­zi­piert, sol­len Ein­blicke in ver­schie­de­ne Berufs­fel­der ermög­li­chen und den Start in die beruf­li­che Zukunft erleichtern.

Die Tou­ren sind Teil der Initia­ti­ve „Stay in Bay­reuth“, die dazu dient, Jugend­li­chen die Viel­falt der Aus­bil­dungs- und Kar­rie­re­mög­lich­kei­ten in und um die Regi­on Bay­reuth auf­zu­zei­gen. Sie bie­ten die Gele­gen­heit, direkt mit Fach­leu­ten aus ver­schie­de­nen Bran­chen in Kon­takt zu tre­ten und einen exklu­si­ven Ein­blick hin­ter die Kulis­sen zu erhaschen.

Die kom­men­den Tou­ren ste­hen bereits fest:

Am 17. Okto­ber – KSB SE & Co. KGaA und Groen­eveld-Beka GmbH in Pegnitz

Die KSB SE & Co. KGaA ist ein welt­weit täti­ges Unter­neh­men im Bereich der Pum­pen- und Arma­tu­ren­tech­nik. Die Groen­eveld-Beka GmbH ist spe­zia­li­siert auf die Schmie­rungs­tech­no­lo­gie. Auf die­ser Tour haben die Teil­neh­mer die Mög­lich­keit, mehr über tech­ni­sche Beru­fe und ihre Anwen­dungs­be­rei­che zu erfahren.

Am 7. Novem­ber – Her­mos Schalt­an­la­gen GmbH und Her­mos AG in Mistelgau

Her­mos Schalt­an­la­gen GmbH und Her­mos AG sind Exper­ten im Bereich der Auto­ma­ti­sie­rungs­tech­nik. Die Tour bie­tet Ein­blicke in die Welt der Elek­tro­nik, Tech­nik und Engineering-Berufe.

Am 20. Novem­ber – Stäub­li Hol­ding Ger­ma­ny GmbH in Bayreuth

Die Stäub­li Hol­ding Ger­ma­ny GmbH ist ein welt­weit füh­ren­der Anbie­ter von Indu­strie­ro­bo­tern und auto­ma­ti­sier­ten Lösun­gen. Die­se Tour rich­tet sich an jun­ge Men­schen, die sich für tech­ni­sche und robo­tik­be­zo­ge­ne Beru­fe interessieren.

Am 27. Novem­ber – Heim+ Haus und ZF Fried­richs­ha­fen AG in Auerbach

Heim+ Haus ist ein Exper­te für hoch­wer­ti­gen Son­nen­schutz und Fen­ster­lö­sun­gen. Die ZF Fried­richs­ha­fen AG ist ein glo­bal agie­ren­der Tech­no­lo­gie­kon­zern in den Berei­chen Mobi­li­tät und Indu­strie­tech­nik. Die­se Tour zeigt die Band­brei­te von Hand­werks- und tech­ni­schen Berufen.

Die Unter­neh­mens­tou­ren sind kosten­los und rich­ten sich an Schü­le­rin­nen und Schü­ler, Stu­die­ren­de und alle jun­gen Men­schen, die an einer Aus­bil­dung oder Kar­rie­re in den vor­ge­stell­ten Bran­chen inter­es­siert sind. Eine vor­he­ri­ge Anmel­dung ist tele­fo­nisch unter der 0921/251187 erfor­der­lich, um die Teil­neh­mer­zahl bes­ser pla­nen zu können.