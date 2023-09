An sämt­li­che Grundstückseigentümer/​innen im Stadt­ge­biet Bay­reuth wer­den auf­grund der Grund­steu­er­he­be­satz­än­de­rung der­zeit neue Beschei­de über Grund­ab­ga­ben ver­sen­det. Auf­grund der vor­aus­sicht­li­chen Viel­zahl von ein­ge­hen­den Anfra­gen kann es in den näch­sten Tagen zeit­wei­se vor­kom­men, dass das Sach­ge­biet Grund­ab­ga­ben der Abtei­lung Haus­halt und Steu­ern des städ­ti­schen Käm­me­rei­am­tes nur ein­ge­schränkt tele­fo­nisch erreich­bar ist. Ger­ne kön­nen Anfra­gen auch per Post (Stadt Bay­reuth, Käm­me­rei­amt – Haus­halt und Steu­ern, Dr.-Franz-Str. 6, 95445 Bay­reuth) oder per E‑Mail (steuerabteilung@​stadt.​bayreuth.​de) erfol­gen. Per­sön­li­che Vor­spra­chen sind nur nach vor­he­ri­ger Ter­min­ver­ein­ba­rung möglich.