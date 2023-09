Fünf Stock­wer­ke auf einer Grund­flä­che von 8.600 Qua­drat­me­tern und einer Gesamt­ge­schoss­flä­che von 37.800 Qua­drat­me­tern. Mit dem San­cu­raPark ent­steht nicht nur der größ­te Gebäu­de­kom­plex auf dem Lag­ar­de-Cam­pus, son­dern auch ein Ort des geleb­ten Netz­werk­ge­dan­kens. Er beher­bergt unter ande­rem ein Stadt­teil­bü­ro für Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, ein moder­nes Demenz­zen­trum nach neue­sten wis­sen­schaft­li­chen Erkennt­nis­sen sowie das Medi­cal Val­ley Cen­ter Bam­berg. Mit der Grund­stein­le­gung gaben Euro­pa­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml und Gesund­heits- und Pfle­ge­mi­ni­ster Klaus Holet­schek gemein­sam mit Ver­tre­tern aus Poli­tik und Gesund­heits­wirt­schaft den offi­zi­el­len Start­schuss für die rund zwei­jäh­ri­ge Bau­zeit des Zukunftsprojekts.

„In Bay­ern leben bereits heu­te rund 270.000 Men­schen mit Demenz – bis zum Jahr 2040 wird die­se Zahl auf rund 380.000 anstei­gen“, so Holet­schek. „Wir brau­chen daher drin­gend Ange­bo­te für pfle­ge­be­dürf­ti­ge Men­schen mit geron­to­psych­ia­tri­schen Erkran­kun­gen. Das Pro­jekt, das die Sozi­al­stif­tung Bam­berg auf dem Lag­ar­de-Cam­pus umsetzt, hat Vor­bild­cha­rak­ter, denn hier ent­ste­hen 118 moder­ne Pfle­ge­plät­ze mit spe­zi­el­ler Betreu­ung für Men­schen mit Demenz und her­aus­for­dern­den Ver­hal­tens­wei­sen. Das Geld, das wir über unser För­der­pro­gramm ‚Pfle­ge­so­Nah‘ in das Pro­jekt inve­stie­ren, ist sehr gut ange­legt.“ Rund 7,1 Mil­lio­nen Euro För­der­mit­tel des Frei­staats Bay­ern flie­ßen in das Projekt.

Damit sich Bam­berg als Gesund­heits­stand­ort wei­ter behaup­ten kann, ist es not­wen­dig, neue Ansät­ze und Tech­no­lo­gien in Medi­zin und Pfle­ge zu ent­wickeln und zu erfor­schen sowie die vie­len ver­schie­de­nen Akteu­re zu ver­net­zen. „Um auch in Zukunft eine gute gesund­heit­li­che und pfle­ge­ri­sche Ver­sor­gung der Men­schen gewähr­lei­sten zu kön­nen, brau­chen wir inno­va­ti­ve Lösun­gen“, so Huml. Die Digi­ta­li­sie­rung bie­te dabei enor­me Chan­cen. „Vom Sturz­mel­der oder Herd­plat­ten­sen­sor im Haus­halt über The­ra­pie­ro­bo­ter bis hin zur Tele­me­di­zin – moder­ne Tech­nik kann ent­la­sten. Klar ist aber auch: Wir kön­nen und wol­len den Men­schen nicht erset­zen, son­dern mehr Sicher­heit und mehr Raum für mensch­li­che Zuwen­dung schaf­fen. Hier sehe ich den San­cu­raPark mit Medi­cal Val­ley Cen­ter und Demenz­zen­trum als Impuls­ge­ber für die gesam­te Region.“

Der San­cu­raPark schafft ein ein­zig­ar­ti­ges Mit­ein­an­der, eine Sym­bio­se aus Pfle­ge und Inno­va­ti­on. „Mit dem Quar­tiers­haus und dem Medi­cal Val­ley Cen­ter Bam­berg ent­ste­hen ein­zig­ar­ti­ge Koope­ra­ti­ons­mög­lich­kei­ten für die Ent­wick­lung und Erpro­bung inno­va­ti­ver und vor allem pra­xis­na­her Pfle­ge­lö­sun­gen“, so Wal­ter Märzen­dor­fer, Auf­sichts­rats­vor­sit­zen­der des Medi­cal Val­ley EMN. „Ich bin über­zeugt, dass es durch die enge Zusam­men­ar­beit zwi­schen Pfle­ge­ein­rich­tun­gen und Ent­wick­ler­teams unter Ein­satz modern­ster Tech­no­lo­gien gelin­gen wird, sowohl die Lebens­qua­li­tät der Pfle­ge­be­dürf­ti­gen als auch die Attrak­ti­vi­tät der Arbeits­plät­ze in der Pfle­ge zu erhö­hen und damit einen Bei­trag zur Lösung der zuneh­men­den Pro­ble­me in die­sem Bereich zu leisten!“

Die Sozi­al­stif­tung Bam­berg als Bau­her­rin des San­cu­raParks möch­te die medi­zi­ni­sche und pfle­ge­ri­sche Ver­sor­gung der Regi­on auch in Zukunft und lang­fri­stig auf modern­stem Niveau sicher­stel­len. „Mit der inte­grier­ten Gesund­heits­ver­sor­gung bie­tet die Sozi­al­stif­tung Bam­berg bereits heu­te ein zukunfts­wei­sen­des Kon­zept mit Vor­bild­cha­rak­ter – das Kli­ni­kum deckt die sta­tio­nä­re Ver­sor­gung ab, die Pra­xen und Ambu­lan­zen ein brei­tes Spek­trum der ambu­lan­ten Ver­sor­gung“, erklärt Xaver Frau­en­knecht, Vor­sit­zen­der des Vor­stan­des. Der San­cu­raPark sei ein Bei­spiel für geleb­te Inno­va­ti­on: „Neben Pfle­ge­plät­zen für Men­schen mit Demenz schaf­fen wir viel­fäl­ti­ge ambu­lan­te Betreu­ungs­an­ge­bo­te für die Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner des Quar­tiers“, so Frau­en­knecht. „Gleich­zei­tig ent­wickelt sich das Medi­cal Val­ley Cen­ter Bam­berg zu einem wich­ti­gen Stand­ort für inno­va­ti­ve Unter­neh­men der Gesundheitswirtschaft.“

Fort­schritt und Zukunfts­ori­en­tie­rung spie­geln sich auch im Gesamt­pro­jekt auf dem Lag­ar­de-Are­al in Form einer ambi­tio­nier­ten Ener­gie­stra­te­gie der Stadt­wer­ke Bam­berg wider. Der San­cu­raPark setzt die­ses Kon­zept mit viel­fäl­ti­gen Maß­nah­men um: Begeh­ba­re Dach­gär­ten schaf­fen Grün­flä­chen, sechs Innen­hö­fe sor­gen für aus­rei­chend Tages­licht und auf dem Dach des Medi­cal Val­ley Cen­ters wird eine Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge den Strom für Pum­pen erzeu­gen, die aus der Umwelt nutz­ba­re Wär­me gewin­nen. „Das inno­va­ti­ve und nach­hal­ti­ge Wär­me- und Mobi­li­täts­kon­zept auf der Lag­ar­de unter­streicht, dass Bam­berg nicht nur histo­risch, son­dern auch zukunfts­ori­en­tiert denkt“, sagt Jonas Glü­sen­kamp, Zwei­ter Bür­ger­mei­ster der Stadt Bam­berg. „Das Medi­cal Val­ley Cen­ter ist ein wich­ti­ger Bau­stein in unse­rem Zielbild!“

Das Demenz­zen­trum

Mit dem Quar­tiers­haus ent­steht der Neu­bau eines Demenz­zen­trums mit 118 Plät­zen, das die Betreu­ung und Pfle­ge demenz­kran­ker Bür­ger im Stadt­ge­biet sicher­stellt und das Ange­bot erweitert.

Das Demenz­zen­trum ist eine Dau­er­pfle­ge­ein­rich­tung im Bereich der Alten­hil­fe. Durch ein inno­va­ti­ves Pfle­ge- und Betreu­ungs­kon­zept wird auch Men­schen mit Demenz ein Leben in größt­mög­li­cher Nor­ma­li­tät und All­tags­nä­he in Form von Wohn­grup­pen ermög­licht. Auf drei Eta­gen wer­den jeweils vier Woh­nun­gen für zehn Bewoh­ner ent­ste­hen. Demenz­sen­si­ble Archi­tek­tur, Vor­be­rei­tun­gen für intel­li­gen­te tech­ni­sche Assi­stenz­sy­ste­me und unter­stüt­zen­de Robo­tik ermög­li­chen eine Pfle­ge und Betreu­ung nach neue­sten Erkennt­nis­sen und tech­ni­schen Mög­lich­kei­ten. Vie­le Gemein­schafts­flä­chen wer­den für ein akti­ves Mit­ein­an­der von Bewoh­nern, Besu­chern und Betreu­ern sorgen.

Um die Inte­gra­ti­on der Lang­zeit­pfle­ge­ein­rich­tung in das Quar­tier zu unter­stüt­zen, wird ein Quar­tiers­bü­ro das Ange­bot ergän­zen. Von hier aus wer­den Unter­stüt­zungs­an­ge­bo­te für die Bewoh­ner im Quar­tier ange­bo­ten und das bür­ger­schaft­li­che Enga­ge­ment gefördert.

Das Medi­cal Val­ley Cen­ter Bamberg

Seit dem 31. Mai 2019 ist auch Bam­berg ein Stand­ort des Medi­cal Val­ley der Euro­päi­schen Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg. Meh­re­re hoch­ka­rä­ti­ge Pro­jek­te arbei­ten hier an zukunfts­wei­sen­den Inno­va­tio­nen der Gesund­heits­wirt­schaft und wir­ken als inter­na­tio­na­ler Magnet für Unter­neh­men der Branche.

Das ent­ste­hen­de Zen­trum bie­tet ansäs­si­gen und inter­es­sier­ten Unter­neh­men sowie Start-ups ein idea­les Umfeld, um ihre Geschäfts­ideen zu vali­die­ren und den Markt­zu­gang zu erlan­gen. Hier wer­den 16.000 Qua­drat­me­ter Miet­flä­che für Unter­neh­men der Gesund­heits­wirt­schaft und der Daseins­vor­sor­ge zur Ver­fü­gung ste­hen. Zum einen kön­nen Bür­ge­rin­nen und Bür­ger hier Fach­pra­xen auf­su­chen und sich in Apo­the­ken und Sani­täts­häu­sern mit Medi­ka­men­ten und Hilfs­mit­teln ver­sor­gen. Zum ande­ren fin­den Unter­neh­men, die sich mit Gesund­heits­the­men beschäf­ti­gen, hier moder­ne Büro­flä­chen. Die Unter­neh­men, die im Medi­cal Val­ley Cen­ter Bam­berg Pro­duk­te und Dienst­lei­stun­gen für mehr Gesund­heit anbie­ten, wer­den die­se kon­ti­nu­ier­lich wei­ter­ent­wickeln und haben dafür direk­te Ansprech­part­ner vor Ort.

Die ersten Unter­neh­men im Medi­cal Val­ley Bam­berg sind seit 2019 das Digi­tal Health Appli­ca­ti­on Cen­ter (dmac), das Mobi­le Health Lab des Fraun­ho­fer Insti­tuts, das Hygie­ne-Tech­no­lo­gie-Kom­pe­tenz­zen­trum HTK, das Skills Lab der Bam­ber­ger Aka­de­mien und schließ­lich seit 2021 die IFOHRA.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Medi­cal Val­ley Cen­ter Bam­berg gibt es unter

https://​medi​cal​-val​ley​-bam​berg​.de/.

Eck­da­ten und Ausstattung

Der San­cu­raPark wird vor­aus­sicht­lich im Jahr 2025 fer­tig­ge­stellt und liegt ver­kehrs­gün­stig am Ber­li­ner Ring. Das moder­ne Mobi­li­täts­kon­zept des Gebäu­des umfasst rund 570 Stell­plät­ze im Park­haus, Elek­tro­la­de­säu­len, Car­sha­ring-Stell­plät­ze sowie Fahr­rad­stell­plät­ze. Per­so­nen- und Lasten­auf­zü­ge sind vor­han­den. Der San­cu­raPark wird mit sei­ner zen­tra­len RLT-Anla­ge Teil des größ­ten inner­städ­ti­schen Geo­ther­mie­fel­des Deutsch­lands. Die Haupt­en­er­gie­quel­len sind Wär­me­pum­pen und Solar. Der San­cu­raPark erhält einen begrün­ten Innen­hof und eine begeh­ba­re Dachbegrünung.

Die Sozi­al­stif­tung Bamberg

Die Sozi­al­stif­tung Bam­berg ist mit rund 5.200 Mit­ar­bei­tern einer der größ­ten frei­ge­mein­nüt­zi­gen Gesund­heits- und Sozi­al­dienst­lei­ster in Bay­ern, der mit sei­nen medi­zi­ni­schen, the­ra­peu­ti­schen, pfle­ge­ri­schen und betreu­en­den Ange­bo­ten eine qua­li­ta­tiv hoch­wer­ti­ge Ver­sor­gung der Men­schen in der Regi­on Bam­berg sicher­stellt. Zur Sozi­al­stif­tung Bam­berg gehö­ren unter ande­rem das Kli­ni­kum Bam­berg, salu­dis – Zen­trum für reha­bi­li­ta­ti­ve Medi­zin, das Zen­trum für Senio­ren Bam­berg und die Bam­ber­ger Aka­de­mien für Gesund­heits­be­ru­fe. Die Sozi­al­stif­tung Bam­berg ver­bin­det hohe fach­li­che Kom­pe­tenz mit mensch­li­cher Zuwen­dung. Damit schafft sie ein Umfeld, in dem sich Pati­en­ten, Bewoh­ner, Kun­den und Mit­ar­bei­ter gut auf­ge­ho­ben fühlen.