Men­schen­rechts­preis­trä­ge­rin aus Bei­rut hält Vor­trä­ge an zahl­rei­chen Orten – Liba­non-Abend in Stegaurach

Zur Ein­füh­rung in den Monat der Welt­mis­si­on fin­det am Frei­tag, 6. Okto­ber, ab 19.30 Uhr ein Liba­non-Abend in Ste­gau­rach statt. Die zwei­stün­di­ge Ver­an­stal­tung im Pfarr­heim (Schloss­platz 2) mit Mul­ti­me­dia­vor­trä­gen und Snacks aus Nah­ost wird musi­ka­lisch beglei­tet mit Live­mu­sik von Hesam Agan­fi, der in sei­nen Chan­sons mit ver­schie­de­nen Instru­men­ten Musik aus sei­ner per­si­schen Hei­mat interpretiert.

Der Ein­tritt ist frei. Eine Anmel­dung unter weltkirche@​erzbistum-​bamberg.​de ist mög­lich, aber nicht erfor­der­lich. Wei­te­re Ver­an­stal­tun­gen fin­den im gan­zen Erz­bis­tum statt.

Der Liba­non steht der­zeit vor einer bei­spiel­lo­sen Kri­se: Poli­ti­sche Zer­würf­nis­se, Cha­os, Kri­mi­na­li­tät und weit­ver­brei­te­te Kor­rup­ti­on haben das Land gezeich­net. Schät­zungs­wei­se 70 Pro­zent der liba­ne­si­schen Bevöl­ke­rung leben unter­halb der Armuts­gren­ze. Trotz die­ser bei­spiel­lo­sen Her­aus­for­de­run­gen nimmt der Liba­non mehr Flücht­lin­ge auf als jedes ande­re Land. Auf 7,8 Mil­lio­nen Liba­ne­sen kom­men etwa 1,5 Mil­lio­nen Flücht­lin­ge aus Syri­en und Palästina.

Die­se Soli­da­ri­tät hat erheb­li­che Her­aus­for­de­run­gen zur Fol­ge. Es man­gelt an grund­le­gen­den Res­sour­cen, und selbst Trink­was­ser wird zu einem Luxus­gut. Es bleibt die gro­ße Auf­ga­be, Flücht­lin­ge zu inte­grie­ren und gleich­zei­tig Jugend­li­chen Anrei­ze zu schaf­fen, damit sie in ihrer Hei­mat bleiben.

Micha­el Kri­scher vom Hilfs­werk mis­sio Mün­chen gibt eine Ein­füh­rung zum Monat der Welt­mis­si­on und zu Pro­jek­ten im Nahen Osten. Hes­sen Say­ah Cor­ban, Lei­te­rin der Migra­ti­ons­ar­beit bei der Cari­tas Liba­non, berich­tet über ihr Enga­ge­ment für schutz­be­dürf­ti­ge Flücht­lin­ge, Opfer von Men­schen­han­del und für Wan­der­ar­bei­ter. Sie erhielt 2018 den Deutsch-fran­zö­si­schen Preis für Men­schen­rech­te und Rechts­staat­lich­keit. Pfar­rer Wal­ter Ries stellt Pro­jek­te der Pfar­rei Ste­gau­rach für Flücht­lin­ge und Ein­hei­mi­sche im Liba­non vor.

Der Monat der Welt­mis­si­on ist die größ­te Soli­da­ri­täts­ak­ti­on der Katho­li­kin­nen und Katho­li­ken welt­weit und fin­det tra­di­tio­nell im Okto­ber statt. 2023 nimmt er unter dem Leit­wort „Ihr seid das Salz der Erde“ den Nahen Osten als Bei­spiel­re­gi­on in den Blick.

Wei­te­re öffent­li­che Ver­an­stal­tun­gen mit mis­sio-Gast Hes­sen Say­an Cor­ban im Erz­bis­tum Bamberg: