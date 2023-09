Am 03.11.2023 bie­tet die Jun­gen­ar­beit „Ragaz­zi“ für alle LEGO-begei­ster­ten Jun­gen im Alter von 8 bis 12 Jah­ren einen Lego Mind­s­torms Kurs zum The­ma „Natur­wis­sen­schaft und Tech­nik“ an. In klei­nen Teams ler­nen die Teil­neh­men­den, unter fach­kun­di­ger Anlei­tung und in ent­spann­ter Atmo­sphä­re, Maschi­nen, wie z. B einen Kran, ein Wind­rad oder ein Auto, aus Lego-Tech­nik selbst nachzubauen.

Am Nach­mit­tag erwar­tet die Grup­pe eine Team-Her­aus­for­de­rung, die es zu mei­stern gilt. Die Teil­nah­me­ge­bühr beträgt 10 € pro Per­son. Anmel­de­schluss ist am 22.10.2023.

Alle wei­te­ren Infor­ma­tio­nen sowie die Online-Anmel­dung sind unter www​.kjr​-forch​heim​.de zu finden.