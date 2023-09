Als Tho­mas Herold vor vier Jah­ren nach Röden­tal gezo­gen ist, war er von der Schön­heit des Horebs tief berührt. Hier, in den Röden­ta­ler Wein­ber­gen, ist die Natur noch wei­test­ge­hend in Ord­nung. Mitt­ler­wei­le betreut der Wahl-Röden­ta­ler hier nun die Natur­schutz­flä­chen des LBV Coburg, besucht regel­mä­ßig die schot­ti­schen Hoch­land­rin­der und hat hier bereits vie­le Bäu­me und Sträu­cher gepflanzt – alles zur För­de­rung der hei­mi­schen Flo­ra und Fau­na und damit der Biodiversität.

Die Schön­heit der Natur rund um den Wein­berg woll­te der 49-Jäh­ri­ge aber ger­ne allen zugäng­lich machen; sein Traum war ein abwechs­lungs­rei­cher Natur-Erleb­nis­pfad durch die Wein­ber­ge. Gesagt, getan: Nach einem hal­ben Jahr Vor­pla­nun­gen, Bera­tun­gen durch den För­ster Wolf­gang Weiß und Spon­so­ren-Gesprä­che setz­te der rüh­ri­ge Natur­freund im Mai mit den Unter­stüt­zern den ersten Spa­ten­stich. Alle waren vom Pro­jekt über­zeugt: Der Cobur­ger gemein­nüt­zi­ge Natur­schutz­ver­ein LBV als Pro­jekt-Trä­ger, das Röden­ta­ler Unter­neh­men Wöh­ner GmbH & Co. KG sowie die Spar­kas­se Coburg-Lich­ten­fels, die zusam­men einen Groß­teil der Mate­ri­al­ko­sten mit groß­zü­gi­gen Zuwen­dun­gen finan­zier­ten. Auch die Stadt Röden­tal, die Baye­ri­schen Staats­for­sten, der orts­an­säs­si­ge Hei­mat­ver­ein und der Kreis­ju­gend­ring tru­gen zum Gelin­gen des Pro­jek­tes bei und unter­stütz­ten durch Per­so­nal und Mate­ri­al­spen­den. Der über­wie­gen­de Teil der nöti­gen Arbeits­stun­den in der Pla­nung und beim Auf­bau wur­de ehren­amt­lich vom LBV Coburg in rund 500 Arbeits­stun­den geleistet.

Die Freu­de über so viel Unter­stüt­zung stand dem Pro­jekt­lei­ter des LBV, Tho­mas Herold, heu­te (29. Sep­tem­ber) ins Gesicht geschrie­ben. Als Initia­tor traf er sich mit dem LBV Coburg und allen För­de­rern am Klo­ster Mönchrö­den, also am Start- und End­punkt des Rund­we­ges, um das Pro­jekt noch ein­mal zu erläu­tern und die Ein­wei­hung des 3,25 Kilo­me­ter lan­gen Rund­wegs zu fei­ern. „Ab sofort sind alle Wan­der­freu­di­gen ein­ge­la­den, vom Aus­gangs­punkt Klo­ster Mönchrö­den dem neu­en Natur-Erleb­nis­pfad zu fol­gen – bis auf den höch­sten Punkt des Horebs, von wo man einen fan­ta­sti­schen Blick über Röden­tal bis ins Cobur­ger Land hat“, sagt Tho­mas Herold. Ent­lang des Weges bekom­men die Wan­de­rer auf über 25 Schau­ta­feln Hin­wei­se auf die Beson­der­hei­ten der umlie­gen­den Natur. Hier fin­den sich Infor­ma­tio­nen zu Flo­ra und Fau­na, zu Öko­sy­ste­men und Lebens­räu­men. Abge­run­det wird der Lehr­pfad näch­stes Jahr noch durch ver­schie­de­ne Mit­mach-Sta­tio­nen, die auch den jüng­sten Natur­lieb­ha­bern die Rund­tour schmack­haft machen. Der Obst- und Gar­ten­bau­ver­ein Rothen­hof will am Aus­sichts­punt Horeb noch einen Stein­sitz­kreis und eine Pan­ora­ma­ta­fel auf­bau­en. „Die Mischung macht‘s: Inter­es­san­te Schau­ta­feln und inter­ak­ti­ve Aktio­nen sor­gen für ein tol­les Erleb­nis für die gan­ze Familie.“

„Mit dem neu­en Natur-Lehr­pfad bekommt die Röden­ta­ler Regi­on eine wun­der­ba­re Mög­lich­keit zur Ent­deckung der hei­mi­schen Tier- und Pflan­zen­welt“, sag­te der Geschäfts­füh­rer von Wöh­ner, Phil­ipp Stein­ber­ger, heu­te (29. Sep­tem­ber) beim Pres­se­ter­min. „Dank der Initia­ti­ve des LBV Coburg und dem Enga­ge­ment aller ande­ren Betei­lig­ten haben wir nun ein wei­te­res, attrak­ti­ves Aus­flugs­ziel für Groß und Klein in unse­rer Gegend. Dem näch­sten Spa­zie rgang im Grü­nen steht also nichts mehr im Wege.“ Auch Ste­fan Schney­er von der Spar­kas­se Coburg- Lich­ten­fels stand voll hin­ter dem Vor­ha­ben: „Begrif­fe wie Nach­hal­tig­keit, Natur- oder Umwelt­schutz begeg­nen uns in allen Berei­chen unse­res Lebens – egal ob im pri­va­ten oder beruf­li­chen Umfeld. Getreu unse­rem Mot­to ‚Gemein­sam. Regio­nal. Nach­hal­tig.‘ ver­fol­gen wir bei der Spar­kas­se Coburg-Lich­ten­fels des­we­gen eine kla­re Nach­hal­tig­keits­stra­te­gie“ erklär­te er. „Als einer der wich­tig­sten För­de­rer der Regi­on zäh­len dazu auch vor­bild­li­che Pro­jek­te wie die­ses. Mit unse­rer Unter­stüt­zung wol­len wir nicht nur die Regi­on attrak­ti­ver mit­ge­stal­ten, son­dern vor allem die Auf­merk­sam­keit bei Groß und Klein wecken bezie­hungs­wei­se Wis­sen ver­mit­teln, wie wir uns gemein­sam für unse­re Hei­mat enga­gie­ren können.“

Zur Ein­wei­hung star­tet der LBV zusam­men mit den Spon­so­ren noch einen ganz beson­de­ren Auf­ruf für alle Schü­ler im Cobur­ger Land: Gesucht wird noch ein pas­sen­der Name fürs Mas­kott­chen des neu­en Natur-Lehr­pfads. Ab sofort kön­nen alle Schü­ler im Cobur­ger Land online einen pas­sen­den Namen fürs lusti­ge Eich­hörn­chen aus­den­ken. Eine unab­hän­gi­ge Jury wird die besten Ideen prä­mie­ren. Es win­ken attrak­ti­ve Prei­se! „Jetzt ist das Ein­falls­reich­tum alle Schü­ler im Cobur­ger Land gefragt!“, sag­te Tho­mas Herold. Wie soll das lusti­ge Eich­hörn­chen hei­ßen, das Dich bald auf dem neu­en Lehr­pfad beglei­tet? Füll das Online- For­mu­lar auf unse­rer Inter­net-Sei­te aus – Du bekommst dann auto­ma­tisch eine Rück­mel­dung von uns.“ Mit­ma­chen kann man unter www​.coburg​.lbv​.de/​h​o​reb. Ein­sen­de­schluss ist der 31. Okto­ber. Gene­rel­le Infor­ma­tio­nen zum neu­en Lehr­pfad und dem Strecken­ver­lauf fin­det man unter www​.coburg​.lbv​.de/​n​a​t​u​r​s​c​h​u​t​z​/​u​n​s​e​r​e​-​p​r​o​j​e​k​t​e​/​n​a​t​u​r​l​e​h​r​p​f​a​d​-​h​o​reb.

Näch­sten Diens­tag, 3. Okto­ber, laden der LBV, der Hei­mat­ver­ein Röden­tal und der Obst- und Gar­ten­bau­ver­ein Mönchrö­den alle Inter­es­sier­te zu zwei geführ­ten Wan­de­run­gen auf den neu­en Natur-Erleb­nis­pfad ein. Treff­punkt ist jeweils um 10.00 Uhr und 14.00 Uhr an der „Alten Kel­te­rei“ in der Schul­stra­ße in Röden­tal (gegen­über der Schu­le Mönchrö­den). Die Füh­run­gen über­nimmt Initia­tor Tho­mas Herold.