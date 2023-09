Aus Anlass des „Euro­päi­schen Jah­res der Frei­wil­li­gen­tä­tig­keit 2011“ wur­de erst­ma­lig die Aus­zeich­nung „Grü­ner Engel“, die eine Urkun­de und eine Ehren­na­del umfasst, ver­ge­ben. Die spe­zi­el­le Ehrung erfolgt für vor­bild­li­che Lei­stun­gen und lang­jäh­ri­ges, nach­hal­ti­ges, ehren­amt­li­ches Enga­ge­ment im Umweltbereich.

In die­sem Jahr erhielt unter ande­ren auch Kla­ra Gün­ther vom Ver­ein Forch­heim for Future die­se Aner­ken­nung über­reicht. In sei­ner Lau­da­tio beton­te der Umwelt­mi­ni­ster, dass Frau Gün­ther gemein­sam mit den jun­gen Men­schen von Fri­days for Future an den Demon­stra­tio­nen teil­nimmt und sich so gene­ra­tio­nen­über­grei­fend für den Kli­ma- und Umwelt­schutz und eine enkel­taug­li­che Zukunft enga­giert. Frau Gün­ther und Fo4F woll­ten den All­tag „fair“-ändern, zu soli­da­ri­schem Han­deln inspi­rie­ren und so ein gutes Leben für alle sichern. Die­ses Ziel ver­fol­gen auch die monat­li­chen Clean-Ups sowie das Zukunfts­haus mit sei­nem Repa­ra­tur-Café und dem Umsonst-Floh­markt. Frau Gün­ther wol­le die Welt bes­ser hin­ter­las­sen als sie sie vor­ge­fun­den habe und sei weit über ihre eige­ne Gene­ra­ti­on hin­aus ein Vor­bild für ande­re. Die­ses Enga­ge­ment wur­de mit der Ver­lei­hung des Grü­nen Engels gewürdigt.