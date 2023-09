Pres­se­mit­tei­lung der Akti­ons­grup­pe „Schluss mit Kli­nik­ster­ben in Bayern“:

„Stand­ort­si­chern­de baye­ri­sche Kran­ken­haus­pla­nung notwendig“

Die Akti­ons­grup­pe Schluss mit Kli­nik­ster­ben in Bay­ern ist ent­setzt über die geplan­te Schlie­ßung der Medi­zi­ni­schen Kli­nik Haus Selb. 1 Finan­zi­el­le Not­la­gen – wie von Land­rat Peter Berek, Land­kreis Wun­sie­del, dar­ge­stellt – dür­fen nicht dar­über ent­schei­den, wel­chen baye­ri­schen Ein­woh­nern eine wohn­ort­na­he kli­ni­sche Ver­sor­gung zur Ver­fü­gung steht, und wel­chen Ein­woh­nern nicht. Der Baye­ri­sche Gesund­heits­mi­ni­ster Klaus Holet­schek hat mit Kri­tik an der geplan­ten Kran­ken­haus­re­form von Bun­des­ge­sund­heits­mi­ni­ster Karl Lau­ter­bach wie­der­holt und in schar­fer Form auf die Zustän­dig­keit der Bun­des­län­der für die Kran­ken­haus­pla­nung ver­wie­sen. 2 Jetzt ist er gefor­dert, die wohn­ort­na­he kli­ni­sche Ver­sor­gung im Land­kreis Wun­sie­del sicher zu stellen.

Klaus Emme­rich, Kli­nik­vor­stand i.R.: „Die Medi­zi­ni­schen Kli­nik Haus Selb mit den Fach­be­rei­chen Inne­re Medi­zin, Chir­ur­gie, Akut­ger­ia­trie, Inten­siv­me­di­zin und Basis­not­fall­ver­sor­gung ist für den Land­kreis Wun­sie­del ver­sor­gungs­not­wen­dig. 115 akut­sta­tio­nä­re Kli­nik­bet­ten wer­den regio­nal in den umlie­gen­den Kran­ken­häu­sern nur schwer ersetz­bar sein. Haben wir die Coro­na-Pan­de­mie mit all ihren Behand­lungs­eng­päs­sen vergessen?“

Die Akti­ons­grup­pe Schluss mit Kli­nik­ster­ben in Bay­ern for­dert Bun­des­ge­sund­heits­mi­ni­ster Karl Lau­ter­bach auf:

Schaf­fen Sie zusätz­li­che Finanz­mit­tel für bedroh­te Kran­ken­häu­ser, um den ver­schärf­ten kal­ten Struk­tur­wan­del bis zum Grei­fen einer Kran­ken­haus­re­form zu ver­hin­dern. Dies wür­de dann auch den Kli­nik­stand­ort Selb stärken.

Glie­dern Sie in Ihrer geplan­ten Kran­ken­haus­re­form die unzu­rei­chen­den finan­zi­el­len Ver­gü­tun­gen nicht nur um. Geben Sie statt­des­sen zusätz­li­che Finanz­mit­tel frei. Den baye­ri­schen Kli­ni­ken feh­len Ein­nah­men im Umfang von 99.768 € pro Stun­de, bis heu­te sind bereits 1,19 Mrd. € an Defi­zi­ten auf­ge­lau­fen. 3

Wir for­dern den baye­ri­schen Gesund­heits­mi­ni­ster Klaus Holet­schek auf:

Über­las­sen Sie die Ent­schei­dung zur Schlie­ßung baye­ri­scher Kran­ken­häu­ser nicht den Klinikträgern.

Neh­men Sie die baye­ri­sche Kran­ken­haus­pla­nung aktiv wahr, und sichern Sie bedarfs­not­wen­di­ge Kran­ken­häu­ser. Jeder baye­ri­sche Ein­woh­ner hat Anspruch auf ein bin­nen 30 Fahr­zeit­mi­nu­ten erreich­ba­res All­ge­mein­kran­ken­haus mit den Fach­rich­tun­gen Inne­re Medi­zin, Chir­ur­gie, Geburts­hil­fe, Inten­siv­me­di­zin und Basisnotfallversorgung.

Schaf­fen Sie Sofort­pro­gramm für finan­zi­ell bedroh­te baye­ri­sche Klinikstandorte.

Schal­ten Sie sich per­sön­lich in Pro­gram­me zur Ret­tung der Medi­zi­ni­schen Kli­nik Haus Selb ein.

