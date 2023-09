Lie­be JB-Freunde,

wir freu­en uns, dass wir uns ein­mal wie­der tref­fen und unse­re Jah­res­haupt­ver­samm­lung für das lau­fen­de Jahr 2023 abhal­ten kön­nen. Dies­mal kom­bi­niert mit einem inter­es­san­ten Besuch des Simon Hege­le-Stand­orts in Forchheim.

Wir tref­fen uns am Don­ners­tag, 19. Okto­ber 2023 um 17:15 Uhr am Emp­fang des Simon Hege­le-Stand­orts in Forch­heim (Rit­tig­feld 1, 91301 Forch­heim).

Für den Zutritt zum Simon Hege­le-Kon­zern benö­tigt ihr euren Per­so­nal­aus­weis. Bit­te mel­det euch mög­lichst bei uns im Vor­feld an, da wir eine Teil­neh­mer­li­ste über­rei­chen müs­sen. Wir bit­ten euch pünkt­lich zu sein – vie­len Dank!

Die Jah­res­haupt­ver­samm­lung des Jun­ge Bür­ger Ver­eins im Land­kreis Forch­heim fin­det im Anschluss (ca. 19:30 Uhr) im Land­gast­hof Schrü­fer (Haupt­stra­ße 27, 91361 Pinz­berg) statt. Es wird die fol­gen­de Tages­ord­nung vorgeschlagen:

1. Begrü­ßung durch den Vorsitzenden

2. Pro­to­koll der letz­ten Jahreshauptversammlung

3. Rechen­schafts­be­richt des Vorsitzenden

4. Rechen­schafts­be­richt des Schatzmeisters

5. Aus­spra­che zu den Berichten

6. Bericht der Revisoren

7. Ent­la­stung des Vorstands

8. Bericht der Kreisräte

9. Wün­sche und Sonstiges

Anträ­ge kön­nen gemäß gel­ten­der Sat­zung beim 1. Vor­sit­zen­den ein­ge­reicht werden.

Im Nach­gang der Jah­res­haupt­ver­samm­lung kön­nen wir ger­ne offe­ne Gesprä­che zur (Kom­mu­nal-) Poli­tik füh­ren und gemüt­lich den Tag aus­klin­gen las­sen. Unse­re JB-Kreis­rä­te wer­den jedem Teil­neh­mer zwei Geträn­ke im Gast­haus spendieren.

Es freu­en sich auf euch: die JB-Kreis­tags­frak­ti­on sowie die Vor­stand­schaft des JB-Kreisvereins.

Mit besten Grüßen

Seba­sti­an Götz Seba­sti­an Kramer

1. Vor­sit­zen­der Schriftführer