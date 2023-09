Burg Feu­er­stein Eber­mann­stadt / „Dri­ve in – Bet mit“ Motor­rad­got­tes­dienst am 03.10.2023 auf Burg Feuerstein.

Pünkt­lich zum „Tag der deut­schen Ein­heit“ fin­det auch die­ses Jahr ein Motor­rad­got­tes­dienst zum Abschluss der Sai­son statt. Am Diens­tag, 03.10.2023, laden das Jugend­haus Burg Feu­er­stein und die Motor­rad­ge­mein­schaft Jako­bus zum Got­tes­dienst auf dem obe­ren Burg­hof ein. Der Got­tes­dienst beginnt um 10.00 Uhr. Die musi­ka­li­sche Gestal­tung über­neh­men wie­der die „Beth­le­hem All Stars“, Zele­brant ist Wolf­gang Eßel. Die Kol­lek­te geht an das Kin­der- und Jugend­hos­piz – Ster­nen­zelt in Bam­berg, dem dies­jäh­ri­gen sozia­len Pro­jekt der Motor­rad­ge­mein­schaft Jako­bus. Im Anschluss gibt es Spei­sen vom Grill und Süßig­kei­ten aus dem Fai­ren Han­del. Son­nen­schein ist bestellt: Dri­ve in – Bet’ mit!