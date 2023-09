Ehren­amts­bü­ro des Land­rats­amts Erlan­gen-Höch­stadt sucht Enga­gier­te für ein neu­es Projekt

Die Nut­zung digi­ta­ler Platt­for­men kann gera­de älte­re Men­schen vor gro­ße Her­aus­for­de­run­gen stel­len, bei­spiels­wei­se beim Online-Ban­king, bei der digi­ta­len Arzt­ter­min­ver­ga­be oder bei der Steu­er­erklä­rung. Das Ehren­amts­bü­ro des Land­rats­amts star­tet daher das Pro­jekt „Digi­FIT – Rat­ge­ber­teams“, um älte­re Men­schen bei digi­ta­len Her­aus­for­de­run­gen zu unter­stüt­zen. Das Büro sucht enga­gier­te Men­schen, die älte­re Men­schen für die digi­ta­le Welt begei­stern, sie unter­stüt­zen, mit Rat zur Sei­te zu ste­hen und ihr Wis­sen wei­ter­ge­ben wol­len. Ziel ist in Koope­ra­ti­on mit den Gemein­den im Land­kreis digi­ta­le Sprech­stun­den zu ein­zu­rich­ten, in denen Fra­gen zu Han­dys, Tablets, WLAN, Social Media und Co beant­wor­tet werden.

Ein Enga­ge­ment im Digi­FIT-Rat­ge­ber­team ist gut geeig­net für alle, die sich ger­ne pro­jekt­be­zo­gen in einem über­schau­ba­ren Umfang enga­gie­ren möch­ten. Geplant ist nach einer Ein­füh­rungs­schu­lung ein monat­li­cher Ein­satz von zwei bis drei Stun­den an einem Stand­ort. Um mehr über die Tätig­keit im Digi­FIT-Rat­ge­ber­team zu erfah­ren, bie­tet das Ehren­amts­bü­ro zwei Online-Info­ver­an­stal­tun­gen im Okto­ber an: Mitt­woch, 25.10.2023, 18 – 19 Uhr und Don­ners­tag, 26.10.2023, 11 – 12 Uhr. Die Ver­ant­wort­li­chen stel­len Kon­zept, Bedin­gun­gen, Schu­lungs­mög­lich­kei­ten, Zeit­auf­wand, Ver­si­che­rungs­schutz und Auf­wands­ent­schä­di­gung vor und beant­wor­ten Fra­gen. Bei Inter­es­se an den Info­ver­an­stal­tun­gen ist das Ehren­amts­bü­ro per E‑Mail ehrenamtsbuero@​erlangen-​hoechstadt.​de oder tele­fo­nisch unter 09131 803 1332 zu erreichen.