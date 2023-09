Die Ori­gi­nal-Show mit dem Orche­ster Pepe Lien­hard und Gästen

Er war zwei­fels­oh­ne einer der belieb­te­sten, meist gefei­er­ten und größ­ten Enter­tai­ner, Song­schrei­ber und Kom­po­ni­sten Deutsch­lands: die Musik­le­gen­de Udo Jür­gens. Mehr als 100 Mil­lio­nen ver­kauf­te Ton­trä­ger, unzäh­li­ge und unver­ges­se­ne Hits wie „Ich war noch nie­mals in New York“, „Aber bit­te mit Sah­ne“ oder natür­lich auch „Mit 66 Jah­ren“ spre­chen eine ein­deu­ti­ge Spra­che und gehö­ren heu­te zum deut­schen Kul­tur­gut. Wie kein ande­rer ver­stand es der cha­ris­ma­ti­sche Welt­star, sein Publi­kum zu unter­hal­ten und vor allem auch zu berüh­ren. Im kom­men­den Jahr wäre Udo Jür­gens 90 Jah­re alt gewor­den, zudem jährt sich im Dezem­ber 2024 sein Todes­tag zum zehn­ten Mal. Es ist an der Zeit, sein musi­ka­li­sches Erbe, aber auch sei­ne ein­zig­ar­ti­ge Kar­rie­re, respekt­voll zu würdigen.

Unter dem Titel „Da Capo Udo Jür­gens“ hat die brand­neue Show im Herbst 2024 Pre­miè­re, die eine phä­no­me­na­le Welt­kar­rie­re gebüh­rend feiert.

„Da Capo Udo Jür­gens“ ist ein musi­ka­li­sches Best-of und damit eine Zeit­rei­se durch das Werk eines abso­lu­ten Aus­nah­me­künst­lers – in einer spek­ta­ku­lä­ren Umsetzung.

Die Ori­gi­nal­auf­nah­men der letz­ten Udo Jür­gens Kon­zer­te wur­den sehr auf­wen­dig digi­tal auf­ge­ar­bei­tet. Zusam­men mit dem Live-Orche­ster erlebt man ein ein­ma­li­ges opti­sches und aku­sti­sches Kon­zert­er­eig­nis: Man hört und sieht Udo live auf einer gro­ßen LED-Wand agie­ren und sein Ori­gi­nal-Orche­ster unter der Lei­tung von kei­nem Gerin­ge­ren als Pepe Lien­hard, der Udo Jür­gens mehr als 30 Jah­re lang mit sei­ner Big Band beglei­tet hat, spielt live auf der Bühne.

Die Illu­si­on ist per­fekt – man erlebt ein spek­ta­ku­lä­res Live­kon­zert mit Udo Jür­gens, der über die Video­wand prä­sent ist.

In Anleh­nung an die 3 CD-Box „da capo“ – die nicht nur eine aus­ge­zeich­ne­te Hit­samm­lung dar­stellt, son­dern viel­mehr eine Hom­mage an einen Künst­ler, der Musik-Iko­ne und Publi­kums­lieb­ling zugleich war – ist auch die gleich­na­mi­ge Ori­gi­nal-Show „Da Capo Udo Jür­gens“ die Fei­er und Erin­ne­rung an eine unsterb­li­che Legende.

Die Umset­zung der Show, die einen ver­stor­be­nen Künst­ler in einem Live­kon­zert qua­si wie­der zum Leben erweckt, wur­de in den ver­gan­ge­nen Jah­ren welt­weit immer wie­der mit gro­ßem Erfolg auf die Büh­ne gebracht. „Elvis-The Con­cert“ ist wohl das bekann­te­ste Vor­bild von Da Capo Udo Jür­gens, aber wird natür­lich in einer aktu­el­len tech­ni­schen Umset­zung präsentiert.

„Da Capo Udo Jür­gens“ wird im Herbst 2024 in ins­ge­samt 17 Städ­ten in Deutsch­land und Öster­reich zu sehen sein – der Vor­ver­kaufs­start für die Tickets hat über www​.even​tim​.de begonnen.