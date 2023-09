Ter­mi­ne vom 01.Oktober und 05./18. Novem­ber sowie 15. Dezem­ber 2023

Die kal­te Jah­res­zeit bedeu­tet A Cap­pel­la Zeit in Bayreuth.

San­ges­lust – Das Spar­kas­sen A Cap­pel­la Event

End­lich kön­nen Sie sich wie­der auf

mund­ge­mach­te A Cap­pel­la Musik freuen.

Natio­na­le und inter­na­tio­na­le Künst­ler werden

dann bei unterschiedlichen

Ver­an­stal­tungs­for­ma­ten ihr Kön­nen präsentieren.

Egal ob klas­si­scher A Cap­pel­la Gesang in

außer­ge­wöhn­li­cher Kulis­se, eine Nacht mit

geball­ter A Cap­pel­la Power, feinste

Mund­akro­ba­tik im Rah­men einer Beat­box Battle

oder ein besinn­li­ches Weih­nachts­kon­zert. Bei

San­ges­lust kommt jeder A Cap­pel­la Fan auf

sei­ne Kosten.

A Cap­pel­la Nacht

Natür­lich mit den Lokal-Vokal-Mata­do­ren Six

Pack aus Bay­reuth. Tol­le Stim­men, knackige

Arran­ge­ments und exzel­len­te Har­mo­nien: Six

Pack kann ohne Wei­te­res für sich in Anspruch

neh­men, zu den Top-Vokal­ensem­bles des

Lan­des zu gehören.

Am 01. Okto­ber um 19.00 Uhr mit dabei sind außer­dem Aqua­bel­la aus Berlin

Ein exo­ti­sches Hör­erleb­nis quer durch alle

Kul­tu­ren. Haben sich die vier Sän­ge­rin­nen in den

ver­gan­ge­nen Jah­ren mit traditioneller

Vokal­mu­sik aus der gan­zen Welt doch ein

ein­ma­li­ges Reper­toire in mehr als 20 Sprachen

angeeignet.

Accent ist ein span­nen­des Pro­jekt. Die sechs

jun­gen Vokal­jazz-Pio­nie­re aus fünf Län­dern und

zwei Kon­ti­nen­ten fan­den sich über das Internet.

Seit­dem haben sie fünf Alben ver­öf­fent­licht und

Kon­zer­te in ganz Euro­pa, Nord­ame­ri­ka und

Asi­en gespielt.

Freu­en Sie sich auf ein viel­sei­ti­ges und

abwechs­lungs­rei­ches Vocal Show-Pro­gramm im

Evan­ge­li­schen Zen­trum. Mode­riert – mit sonorem

und prickeln­dem Bass – von Peter Mar­tin Jacob

Sing Sing

Das klas­si­sche Vokal­kon­zert im wunderschönen

Ordens­saal des ehe­ma­li­gen Schlos­ses St.

Geor­gen, heu­te JVA Bay­reuth, fin­det am

Sonn­tag, 05. Novem­ber 2023, um 11.00 Uhr statt.

Freu­en Sie sich auf ein Kon­zert in besonderem

Rah­men. Wer klei­ne, exklu­si­ve Veranstaltungen

liebt, ist hier genau rich­tig. Las­sen Sie Ihren Blick

über das Stuck­werk und das beeindruckende

Decken­ge­mäl­de schwei­fen und lau­schen Sie

dabei den Stim­men des Inge­ni­um Ensembles.

Das Reper­toire des A Cap­pel­la Sex­tetts kennt

kaum Gren­zen und reicht von der geistlichen

Musik der Renais­sance über die Roman­tik bis

hin zum Jazz- und Pop­song. Ein besonderes

Augen­merk gilt dabei Arran­ge­ments slo­we­ni­scher Volks­lie­der sowie Kompositionen

jun­ger, zeit­ge­nös­si­scher Kom­po­ni­sten aus

Slowenien.

Ach­tung: Es gel­ten beson­de­re Sicherheitshinweise!

Beat­Box Batt­le Bayreuth

Freun­de der Mund­akro­ba­tik auf­ge­passt! Bei

die­sem Wett­be­werb am 18. Novem­ber 2023 auf der

Kul­tur­büh­ne Reichs­hof mes­sen sich acht

Weltklasse-Beatboxer!

Eins ist sicher – der Saal wird kochen, die Mikros

wer­den glü­hen und der Sound wird fett.

Unser Beat­box-Exper­te Ivo­ry Par­ker hat wieder

acht Welt­klas­se-Beat­bo­xer eingeladen.

Inter­na­tio­na­le Acts wer­den in einer aufregenden

Sound-Batt­le gegen­ein­an­der antre­ten und dabei

die Kul­tur­büh­ne zum Beben bringen.

Drei Juro­ren wer­den dann am Ende den Sieger

küren. Es win­ken Preis­gel­der von bis zu 500 €

für die ersten drei Gewin­ner. Zusätz­lich gibt es

einen Son­der­preis für den Publi­kums­lieb­ling! Los

geht’s um 20.00 Uhr!

THREE – TWO – ONE—BEATBOX!

Vor­ankün­di­gung: Weihnachtskonzert

Am 15. Dezem­ber 2023 ist es soweit! Die

Ring­ma­sters kom­men für ein zauberhaftes

Weih­nachts­kon­zert auf die Kulturbühne

Reichs­hof nach Bay­reuth. Das Pro­gramm der

Aus­nah­mesän­ger ist eine bun­te Mischung aus

all­seits bekann­ten englisch-amerikanischen

Klas­si­kern wie „Jing­le Bells“ und traditionell

schwe­di­scher Weih­nachts­mu­sik, dar­un­ter z.B.

„Jul, Jul, Strå­lan­de Jul“. Auch Songs berühmter

Dis­ney­fil­me, Bar­ber­shop- und Broad­way-Klas­si­ker gehö­ren dazu. Das Kon­zert beginnt um 20.00 Uhr.

Wei­te­re Infos unter www​.san​ges​lust​.com. Kun­den der Spar­kas­se Bay­reuth erhal­ten 10% Rabatt auf den Ticket­preis. Tickets: Thea­ter­kas­se Bay­reuth, Tel.: 0921/69 001 und www​.reser​vix​.de