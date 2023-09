Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Bamberg:

Am Mitt­woch­nach­mit­tag kam es auf einer Bau­stel­le in der Zoll­ner­stra­ße in Bam­berg zu einem Raub durch meh­re­re Täter. Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg wur­den fünf Haft­be­feh­le erlassen.

Am Mitt­woch, gegen 16.30 Uhr, gerie­ten auf einer Bau­stel­le in der Zoll­ner­stra­ße rumä­ni­sche Bau­ar­bei­ter anein­an­der. Fünf Betei­lig­ten wird vor­ge­wor­fen, einen ihrer Kol­le­gen für ihre Ent­las­sung ver­ant­wort­lich gemacht und ihn zur Rechen­schaft gezo­gen zu haben. Die Män­ner im Alter von 25 bis 57 sol­len den 53-Jäh­ri­gen mit Schlä­gen und Trit­ten attackiert und ihm sei­ne Geld­bör­se mit über 2.000 Euro Bar­geld sowie zwei Han­dys gestoh­len haben. Ein 51-Jäh­ri­ger soll ver­sucht haben, das Opfer mit einem Mes­ser zu ste­chen. Der Stich konn­te glück­li­cher­wei­se abge­wehrt wer­den. Trotz­dem war eine Behand­lung im Kran­ken­haus nötig. Die ein­ge­setz­ten Strei­fen der Bam­ber­ger Poli­zei nah­men die fünf Arbei­ter fest.

Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft erlie­ßen Ermitt­lungs­rich­ter am Don­ners­tag Haft­be­feh­le gegen alle fünf Tat­ver­däch­ti­gen. Sie befin­den sich mitt­ler­wei­le in einer Justizvollzugsanstalt.