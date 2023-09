Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Fahr­rad­sturz

COBURG – Mit einer Kopf­platz­wun­de brach­te am Don­ners­tag­nach­mit­tag der Ret­tungs­dienst eine 58-jähir­ge Rad­fah­re­rin in die Not­auf­nah­me des Kli­ni­kums Coburg. Die Dame stürz­te alleinbeteiligt.

Beim Über­que­ren der Lau­te­rer Stra­ße in Rich­tung Esba­cher Stra­ße blieb die Dame mit dem Len­ker ihres Zwei­rads an einem Ampel­mast hän­gen, kam ins strau­cheln und stürz­te auf die Stra­ße. Am Rad ent­stand ein Scha­den von rund 50 Euro.

Zwei Laden­dieb­stäh­le in Stadt und Land­kreis Coburg

NIE­DER­FÜLL­BACH – Ein auf­merk­sa­mer Mit­ar­bei­ter eines Ein­kaufs­mark­tes in der Carl-Brandt-Stra­ße, konn­te einen Mann beob­ach­ten, wie die­ser meh­re­re Nah­rungs­mit­tel im Wert von 23,20 Euro unter sei­ner Jacke ver­schwin­den ließ, den Kas­sen­be­reich pas­sier­te ohne den Ware zu bezah­len und anschlie­ßend den Markt flucht­ar­tig ver­ließ. Aller­dings konn­te der Lang­fin­ger, der mit sei­nem Pkw flüch­te­te, schnell ermit­telt wer­den. Eine Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Neu­stadt bei Coburg stat­te­te ihm einem Besuch zu Hau­se in Weid­hau­sen ab, wo der Dieb gegen­über den Beam­ten sofort gestän­dig war und den Dieb­stahl einräumte.

COBURG – Beim Ver­such, ein Lade­ge­rät im Wert von 37,99 Euro zu ent­wen­den, wur­de eine 35-jäh­ri­ge Dame, von einem Mit­ar­bei­ter eines Elek­tro­mark­tes ertappt. Die Dame wur­de anschlie­ßend der hin­zu­ge­ru­fe­nen Poli­zei­strei­fe übergeben.

In bei­den Fäl­len ermit­telt die Cobur­ger Poli­zei wegen Ladendiebstahls.

BAD RODACH – Die Cobur­ger Poli­zei sucht Zeu­gen oder wei­te­re Geschä­dig­te die am spä­ten Don­ners­tag­nach­mit­tag auf der Staats­stra­ße 2205 zwi­schen Bad Rodach und Nei­da von einem wei­ßen Mer­ce­des Sprin­ter über­holt wurden.

Der Fah­rer des Sprin­ters hat­te gegen 17.20 Uhr einen sil­ber­far­be­nen Golf trotz Gegen­ver­kehr über­holt. Dank der Reak­ti­on und des Abbrem­sens des Golf­fah­rers konn­te ein Zusam­men­stoß ver­mie­den wer­den. Der Sprin­ter­fah­rer setz­te sei­ne Fahrt mit über­höh­ter Geschwin­dig­keit fort.

Die ein­ge­setz­te Poli­zei­strei­fe konn­te den Fah­rer des Sprin­ters schnell aus­fin­dig machen. Ihn erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Gefähr­dung des Straßenverkehrs.

Wahl­pla­ka­te angezündet

COBURG. Am Diens­tag hat­ten Unbe­kann­te zwei Wahl­pla­ka­te in der Seid­manns­dor­fer Stra­ße in Coburg ange­zün­det. Die Kri­mi­nal­po­li­zei bit­tet um Zeugenhinweise.

Ver­mut­lich im Lau­fe des ver­gan­ge­nen Diens­tags beschä­dig­ten Unbe­kann­te zwei Wahl­pla­ka­te der „Grü­nen“. Ein Bür­ger teil­te dies am Abend der Poli­zei mit. Die Papp­ta­feln mit Wer­bung für die Bezirks­tags­wah­len hin­gen an einem Later­nen­mast in der Seid­manns­dor­fer Stra­ße auf Höhe Num­mer 45 und waren zur Hälf­te ver­brannt worden.

Die Kri­po Coburg ermit­telt und bit­tet um Mit­hil­fe aus der Bevöl­ke­rung. Wer kann Anga­ben zu den ver­brann­ten Wahl­pla­ka­ten in der Seid­manns­dor­fer Stra­ße machen? Mel­den Sie sich bit­te unter der Tel.-Nr. 09561/6450.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Coburg

Män­gel­be­haf­te­ten Laster aus dem Ver­kehr gezogen

LKR. Lichtenfels/​Bad Staffelstein/​A 73Beamte der Schwer­last­grup­pe der Cobur­ger Ver­kehrs­po­li­zei stell­ten bei einer Kon­trol­le am Don­ners­tag­mor­gen auf einem Park­platz der A 73 an einem aus­län­di­schen Lkw mit Anhän­ger gra­vie­ren­de Män­gel fest. Gegen 08.15 Uhr tra­fen sie dort den 38-jäh­ri­gen Fah­rer mit dem Vehi­kel an. Bei der Über­prü­fung gel­ten­der Vor­schrif­ten aus dem Bereich Güter­ver­kehr und Fahr­per­so­nal­recht erkann­ten die Ord­nungs­hü­ter schnell Ver­stö­ße. Eine Inau­gen­schein­nah­me hin­sicht­lich des Zustan­des des Gefährts führ­te rasch zur Erkennt­nis: Einer Wei­ter­fahrt steht eini­ges im Wege. Bei der nähe­ren Betrach­tung tra­ten ekla­tan­te Män­gel zu Tage. Zum Bei­spiel ver­lor ein Rei­fen des Zug­fahr­zeugs mas­siv Luft und auch die Brems­schei­ben waren ris­sig. Am Anhän­ger sah es nicht bes­ser aus: Neben einer gebro­che­nen Trom­mel­brem­se wie­sen auch die ande­ren Brem­sen kei­ne Wir­kung auf. Zudem waren die Stoß­dämp­fer durch­ge­ro­stet und funk­ti­ons­los und ein Rei­fen enorm beschä­digt. Die Unter­sa­gung der Wei­ter­fahrt war aus Grün­den der Ver­kehrs­si­cher­heit unaus­weich­lich. Die Ver­ant­wort­li­chen müs­sen nun mit einem erheb­li­chen Buß­geld rechnen.

Land­kreis Hof / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Trak­tor gestohlen

STAMM­BACH, LKR. HOF. Don­ners­tag­nacht stah­len Unbe­kann­te einen Trak­tor im Stamm­ba­cher Orts­teil Weicken­reuth. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof ermit­telt und sucht nach Zeugen.

Zwi­schen 20 Uhr am Don­ners­tag­abend und 8 Uhr am Frei­tag­mor­gen stah­len Unbe­kann­te einen blau­en Trak­tor der Mar­ke New Hol­land im Stamm­ba­cher Orts­teil Weicken­reuth. Der Trak­tor vom Typ T4 trug zur Tat­zeit kein amt­li­ches Kenn­zei­chen und stand auf dem Gelän­de eines ört­li­chen Land­ma­schi­nen­händ­lers. Der Wert des Trak­tors wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof ermit­telt und sucht nach Zeu­gen. Wer Hin­wei­se zum Dieb­stahl geben kann, mel­det sich unter der Tel.-Nr. 09281/704–0 bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Hof.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Poli­zei sucht nach vier unbe­kann­ten Schlägern

Kro­nach: Am Don­ners­tag­nach­mit­tag gegen 13:40 Uhr wur­de der Poli­zei eine Schlä­ge­rei im ehe­ma­li­gen Lan­des­gar­ten­schau­ge­län­de mit­ge­teilt. Zwi­schen vier unbe­kann­ten Män­nern und einem 28-jäh­ri­gen Geschä­dig­ten war es im Bereich der See­büh­ne zunächst zu einem Streit und unmit­tel­bar dar­auf zu einer Schlä­ge­rei gekom­men. Der Geschä­dig­te wur­de von den unbe­kann­ten Schlä­gern mit Faust­schlä­gen gegen den Kopf und Ober­kör­per trak­tiert und zu Boden gebracht. Ein Zeu­ge, der die Aus­ein­an­der­set­zung gese­hen hat­te, ging dazwi­schen. Die vier Unbe­kann­ten lie­ßen hier­auf von ihrem Opfer ab und gin­gen flüch­tig. Der Geschä­dig­te zog sich Prel­lun­gen sowie eine Platz­wun­de an der rech­ten Wan­ge zu und wur­de in der Fran­ken­wald­kli­nik behan­delt. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach unter Tel. 09261–5030 entgegen.

Vor­fahrts­be­rech­tig­ten übersehen

Kro­nach: An der Ein­mün­dung B 85/ Nord­brücke kam es am Don­ners­tag gegen 11:30 Uhr zu einem Ver­kehrs­un­fall mit rund 4000,- Euro Gesamt­scha­den. Ein 89-jäh­ri­ger Opel-Fah­rer war mit sei­nem Fahr­zeug von der Nord­brücke aus in Rich­tung B 85/ Schüt­zen­platz unter­wegs. Beim Ein­fah­ren in die Bun­des­stra­ße über­sah er einen von links kom­men­den, vor­fahrts­be­rech­tig­ten VW-Fah­rer der mit sei­nem Golf auf der B 85 in Rich­tung Süden fuhr. An der Ein­mün­dung kam es zwi­schen dem VW und dem Opel zum Streif­vor­gang. Bei­de Fahr­zeug­füh­rer blie­ben unver­letzt. Gegen den Cor­sa-Fah­rer wur­de ein Buß­geld­ver­fah­ren eingeleitet.

Crus­her sichergestellt

Kro­nach: Nicht gera­de geschickt ver­hielt sich eine 35-jäh­ri­ge Dame, die am Don­ners­tag­vor­mit­tag einen Gerichts­ter­min beim Amts­ge­richt Kro­nach wahr­neh­men woll­te. Die Beschul­dig­te war im Rah­men der Zutritts­kon­trol­le über­prüft wor­den und hän­dig­te hier­bei einen Crus­her aus, an dem sich offen­sicht­lich noch Betäu­bungs­mit­tel­rück­stän­de befan­den. Gegen die aus dem nörd­li­chen Land­kreis stam­men­de Frau wird wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setzt poli­zei­lich ermittelt.