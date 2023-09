Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahls­de­lik­te

Bam­berg. Ein Ein­bruch wur­de aus der Kärn­ten­stra­ße ange­zeigt. In der Nacht von Mitt­woch auf Don­ners­tag dran­gen unbe­kann­te Täter in Fir­men­räu­me ein und ent­wen­de­te dort eine höhe­re Sum­me Bar­geld. Die poli­zei­li­chen Ermitt­lun­gen dau­ern an.

Sach­be­schä­di­gun­gen

Bam­berg. Inner­halb der letz­ten 14 Tage wur­den in der Sie­mens­stra­ße an einem Fir­men­ge­bäu­de meh­re­re Graf­fi­tis ange­bracht. Dem Fir­men­in­ha­ber ent­stand erheb­li­cher Scha­den, die­ser wird auf min­de­stens 5000,- Euro geschätzt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Unfall­fluch­ten

HALL­STADT. Ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer beschä­dig­te im Lau­fe des Don­ners­tags ein gepark­tes Fahr­zeug. Ein blau­er VW Polo war auf einem Park­strei­fen in der P.-F.-Steinheimer-Straße geparkt gewe­sen. Im Tat­zeit­raum fuhr ein bis­lang unbe­kann­tes Fahr­zeug am Polo ent­lang und ver­ur­sach­te einen Scha­den an der lin­ken Fahr­zeug­sei­te. Es könn­te sich hier­bei um ein wei­ßes Fahr­zeug gehan­delt haben. Der Sach­scha­den wird auf ca. 1.500,- Euro geschätzt.

BISCH­BERG. Im Lau­fe der ver­gan­ge­nen Woche (20.09. – 26.09.) beschä­dig­te ein unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer ein Hof­tor in der Haupt­stra­ße in Bisch­berg. Durch den Unfall wur­de das Tor ver­bo­gen und ver­kratzt. Der Scha­den beläuft sich auf ca. 1.000,- Euro.

Zeu­gen der bei­den Unfall­fluch­ten wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter 0951/9129–310 in Ver­bin­dung zu setzen.

Sach­be­schä­di­gun­gen

BREI­TEN­GÜß­BACH. Im Zeit­raum von Mitt­woch­abend bis Don­ners­tag­mit­tag beschä­dig­ten ein oder meh­re­re bis­lang Unbe­kann­te einen VW Golf. Das Fahr­zeug war in der Bam­ber­ger Stra­ße geparkt gewe­sen. Durch die Fahr­zeug­hal­te­rin konn­te fest­ge­stellt wer­den, dass die Wind­schutz­schei­be zer­split­tert war und es konn­ten meh­re­re Del­len in der Motor­hau­be fest­ge­stellt wer­den. In Tat­ort­nä­he konn­te ein etwa­iges Tat­mit­tel sicher­ge­stellt wer­den. Der Sach­scha­den wird auf ca. 1.500,- Euro geschätzt.

Hin­wei­se zur Tat nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter 0951/9129–310 entgegen.

KEM­MERN. Bereits Sams­tags­abends (23.09.2023) konn­ten drei bis­lang unbe­kann­te Täter durch einen Zeu­gen beob­ach­tet wer­den, wie die­se eine brenn­ba­re Flüs­sig­keit auf einem Park­platz der Gemein­de Kem­mern ver­teil­ten und anzün­de­ten. Hier­bei wur­de die Teer­ober­flä­che beschä­digt. Es ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 1.000,- Euro.

Im Zeit­raum von Mitt­woch auf Don­ners­tag (27. / 28.09.2023) wur­den eben­falls durch meh­re­re unbe­kann­te Täter ver­schie­de­ne Graf­fi­ti in einem Roh­bau in der Schwe­ster-Hele­ne-Hutz­ler-Stra­ße ange­bracht. Tat­mit­tel konn­ten durch die Beam­ten auf­ge­fun­den und sicher­ge­stellt wer­den. Bei­de Tatört­lich­kei­ten lie­gen unmit­tel­bar nebeneinander.

Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den bei­der Taten beläuft sich auf unge­fähr 1.500,- Euro.

Wer kann Hin­wei­se zu den Tätern geben? Zeu­gen wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter 0951/9129–310 zu melden.

Dieb­stäh­le

HALL­STADT. Am Don­ners­tag­mor­gen stell­ten Ver­ant­wort­li­che fest, dass eine Tür an der Markt­scheu­ne offen­stand. Unbe­kann­te beschä­dig­ten im Inne­ren diver­se Gegen­stän­de und Glä­ser. Zudem wur­den meh­re­re Spi­ri­tuo­sen ent­wen­det. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 200,- Euro und der Ent­wen­dungs­scha­den auf 130,- Euro.

Wer kann Hin­wei­se zu Tätern geben? Zeu­gen wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter 0951/9129–310 zu melden

Son­sti­ges

MEM­MELS­DORF. Eine auf­merk­sa­me Auto­fah­re­rin teil­te am Don­ners­tag­abend der Poli­zei eine Per­son mit einer sehr auf­fäl­li­gen Fahr­wei­se mit. Durch eine Strei­fe der Poli­zei Bam­berg-Land konn­te der ent­spre­chen­de Pkw auf­ge­fun­den wer­den. Die 50-jäh­ri­ge Fahr­zeug­füh­re­rin wur­de als sol­che iden­ti­fi­ziert. Eine Über­prü­fung ergab, dass die Dame kei­ne Fahr­erlaub­nis besaß und einen Alko­hol­wert von 1,8 Pro­mil­le hat­te. Die Fahr­zeug­füh­re­rin muss sich nun wegen ver­schie­de­ner Straf­ta­ten ver­ant­wor­ten. Auch der Hal­ter des Fahr­zeugs muss sich nun erklären.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Motor­rä­der aus dem Ver­kehr gezogen

SCHEß­LITZ, B22. Da sie am Don­ners­tag­nach­mit­tag am Wür­gau­er Berg nicht mit ver­kehrs­si­che­ren Fahr­zeu­gen unter­wegs waren, muss­ten zwei Ver­kehrs­teil­neh­mer ihre Kraft­rä­der abstel­len. Zudem ermit­telt die Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg gegen die bei­den Fahrer.

Zuerst fiel den Beam­ten kurz vor 15:30 Uhr ein 44-Jäh­ri­ger mit sei­nem Kraft­rad auf. Nach der Anhal­tung konn­ten die Ver­kehrs­po­li­zi­sten ver­schie­de­ne bau­li­che Ver­än­de­run­gen fest­stel­len, die die Ver­kehrs­si­cher­heit so beein­träch­tig­ten, dass die Betriebs­er­laub­nis des Fahr­zeugs erlo­schen war. Gegen 16:00 Uhr kon­trol­lier­te die Strei­fe das Klein­kraft­rad eines 15-Jäh­ri­gen. Da es auch hier Anzei­chen für eine bau­li­che Ver­än­de­rung gab, wur­de die Geschwin­dig­keit des Fahr­zeu­ges über­prüft. Hier konn­ten die Beam­ten fest­stel­len, dass das Zwei­rad deut­lich höhe­re Geschwin­dig­kei­ten als in der Zulas­sung ein­ge­tra­gen erzielte.

Da auch hier die Betriebs­er­laub­nis erlo­schen war, muss­te der Jugend­li­che sowie der 44-Jäh­ri­ge die Fahrt vor Ort been­den. Gegen bei­de Fah­rer ermit­telt nun die Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg wegen Ver­stö­ßen nach der Stra­ßen­ver­kehrs­zu­las­sungs­ord­nung. Den 15-Jäh­ri­gen erwar­tet außer­dem noch ein Straf­ver­fah­ren, da er nicht die not­wen­di­ge Fahr­erlaub­nis für sein Zwei­rad hatte.

Bay­reuth / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Bamberg

Mit gestoh­le­nem Auto unterwegs

BAM­BERG / BAY­REUTH. Am Mitt­woch­abend bemerk­te ein 27-Jäh­ri­ger das Feh­len sei­nes VW Golf und zeig­te dies bei der Poli­zei an. Einen Tag spä­ter konn­ten Ver­kehrs­po­li­zi­sten das gesuch­te Auto auf der A9 bei Bay­reuth stop­pen. Der 26-jäh­ri­ge Insas­se sitzt auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg seit Frei­tag in Untersuchungshaft.

Der 27-Jäh­ri­ge hat­te sei­nen VW Golf am Mitt­woch­abend für zir­ka zwei Stun­den auf einem Park­platz in der Feld­kir­chen­stra­ße in Bam­berg geparkt. Als er zum Park­platz zurück­kehr­te, war das Auto ver­schwun­den. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg lei­te­te Ermitt­lun­gen wegen des Ver­dachts des Dieb­stahls ein. Am frü­hen Don­ners­tag­mor­gen kamen Beam­te der Ver­kehrs­po­li­zei Bay­reuth dem gesuch­ten Auto auf der A9 bei Bay­reuth auf die Spur. Sie stopp­ten das Fahr­zeug und nah­men den 26-jäh­ri­gen Fah­rer fest. Die­ser wur­de am Frei­tag einem Ermitt­lungs­rich­ter vor­ge­führt. Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg erließ er Haft­be­fehl gegen den 26-Jäh­ri­gen. Der Mann sitzt nun in einer Justiz­voll­zugs­an­stalt und muss sich wegen des Ver­dachts des Dieb­stahls straf­recht­lich verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Unfall­flucht

Göß­wein­stein. Am spä­ten Don­ners­tag­nach­mit­tag befuhr ein 41-jäh­ri­ger die Orts­ver­bin­dungs­stra­ße von Träg­weis nach Klein­ge­see, als ihm in der S‑Kurve ein Motor­rad­fah­rer ent­ge­gen­kam. Offen­bar unter­schätz­te der Biker den Kur­ven­ver­lauf, denn sein Motor­rad geriet auf die Gegen­fahr­bahn und streif­te den Pkw an der lin­ken Sei­te. Dadurch ent­stand ein lan­ger Krat­zer und Del­len an des­sen Seat Cup­ra. Der Kraft­rad­fah­rer ent­fern­te sich ohne anzu­hal­ten mit Voll­gas vom Unfall­ort in Rich­tung Träg­weis. Der Unfall ereig­ne­te sich gegen 18 Uhr. Wer Hin­wei­se hier­zu geben kann, mel­det sich bit­te bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Son­sti­ges

Forch­heim. In der Franz-Josef-Strauß-Stra­ße kam es am Don­ners­tag­vor­mit­tag gegen 10:40 Uhr zu einer Nöti­gung im Stra­ßen­ver­kehr. Ein 44-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer befuhr die B470 in öst­li­cher Fahrt­rich­tung. An der dor­ti­gen Kreu­zung wur­de ihm von einem bis­her unbe­kann­ten Täter die Vor­fahrt genom­men. Nach­dem der 44-Jäh­ri­ge mit Gesti­ken den Unbe­kann­ten auf sein Fehl­ver­hal­ten auf­merk­sam mach­te, schimpf­te die­ser und spuck­te in des­sen Rich­tung. Weni­ge Minu­ten spä­ter zog der Unbe­kann­te auf die Fahr­spur des Mit­tei­lers, wor­auf­hin die­ser stark abbrem­sen muss­te, um einen Unfall zu ver­hin­dern. Der unbe­kann­te Täter fuhr im Anschluss bei Rot in den Kreu­zungs­be­reich und fuhr in Rich­tung Auto­bahn davon. Die Poli­zei ermit­telt und sucht nach Zeu­gen. Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei in Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Unter Dro­gen­ein­fluss gefahren

LICH­TEN­FELS. Im Rah­men einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le in der Bay­ern­stra­ße hiel­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels am Frei­tag gegen 00.15 Uhr einen 25-jäh­ri­gen Ford-Fah­rer an. Hier­bei bemerk­ten sie dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten, die sich mit einem posi­ti­vem Schnell­test bestä­tig­ten. Dem jun­gen Mann wur­de die Wei­ter­fahrt unter­sagt und eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum Lich­ten­fels durch­ge­führt. Er wird sich im Nach­gang wegen Fah­ren unter Dro­gen­ein­fluss ver­ant­wor­ten müssen.