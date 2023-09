3. Bür­ger­mei­ster Can Aydin begrüsst aus­län­di­sche Studierende

Sie kom­men aus Spa­ni­en, der Tür­kei, Ita­li­en, Ungarn, Ecua­dor, Marok­ko, Sri Lan­ka, Kasach­stan, Nige­ria, Chi­na, Indi­en, Gha­na, Mexi­ko, Kolum­bi­en und dem Iran nach Coburg. Damit den über 50 Stu­die­ren­den der Start in Coburg leich­ter fällt, bie­tet das Inter­na­tio­nal Office der Hoch­schu­le Coburg einen ein­wö­chi­gen Ori­en­tie­rungs­kurs an. Wäh­rend die­ser Zeit erhal­ten die Stu­die­ren­den Unter­stüt­zung bei Behör­den­gän­gen, wie zum Bei­spiel die Anmel­dung bei der Stadt Coburg, bei der Eröff­nung eines Bank­kon­tos und der Ein­schrei­bung an der Hoch­schu­le. Zusätz­lich wer­den auch Kennt­nis­se in Deutsch als Fremd­spra­che und Lan­des­kun­de ver­mit­telt, die durch eine Stadt­füh­rung, einen Besuch der Veste Coburg ver­tieft und abge­run­det werden.

Auf dem Pro­gramm stand auch ein Emp­fang im Rat­haus­saal durch den 3. Bür­ger­mei­ster Can Aydin. „Ich habe auch in Coburg stu­diert und kann Ihnen sagen, dass es sich hier gut ler­nen und leben lässt“, erin­nert sich Aydin. Zu vie­len – auch welt­weit – erfolg­rei­chen Unter­neh­men lie­ßen sich schnell Kon­tak­te knüp­fen. Als klei­nes Will­kom­mens­ge­schenk gab es Gut­schei­ne für eine Cobur­ger Brat­wurst oder Cobur­ger Schmätz­chen. Vie­le haben sich die Cobur­ger Spe­zia­li­tä­ten gleich in der Mit­tags­son­ne schmecken lassen.