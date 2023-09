Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Bamberg:

BAM­BERG. Fünf Unbe­kann­ten wird vor­ge­wor­fen, am Mon­tag­mor­gen eine Frau in ihrer Woh­nung über­fal­len und aus­ge­raubt zu haben. Zwei Tage spä­ter nah­men Ermitt­ler der Bam­ber­ger Kri­po einen Tat­ver­däch­ti­gen fest. Das Amts­ge­richt Bam­berg erließ auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg Haft­be­fehl gegen den Mann.

Gegen 3 Uhr am Mon­tag­mor­gen sol­len fünf Unbe­kann­te in die Woh­nung einer 50-Jäh­ri­gen in der Bren­ner­stra­ße ein­ge­drun­gen sein. Ihnen wird zur Last gelegt, mas­kiert und mit einer Mache­te sowie einem Ham­mer bewaff­net die Woh­nungs­in­ha­be­rin bedroht zu haben um von ihr Bar­geld zu erpres­sen. Die Män­ner sol­len letzt­lich Wert­ge­gen­stän­de und Elek­tro­nik­ar­ti­kel im Gesamt­wert eines vier­stel­li­gen Euro­be­tra­ges erbeu­tet haben. Am Mitt­woch­nach­mit­tag nah­men Beam­te der Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg in Zusam­men­ar­beit mit der Staats­an­walt­schaft Bam­berg einen Tat­ver­däch­tig­ten fest. Bei der Durch­su­chung der Woh­nung, in der sich der jun­ge Mann seit eini­ger Zeit auf­hielt, fan­den die Ermitt­ler Beweis­mit­tel und beschlag­nahm­ten die­se. Der 19-Jäh­ri­ge wur­de am Don­ners­tag einem Ermitt­lungs­rich­ter am Amts­ge­richt Bam­berg vor­ge­führt. Die­ser erließ auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg Unter­su­chungs­haft­be­fehl gegen den Mann. Er befin­det sich in einer Justiz­voll­zugs­an­stalt. Die Ermitt­lun­gen zu den ande­ren Tätern dau­ern an.