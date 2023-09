Am Sams­tag fan­den in Ober­kot­z­au die Baye­ri­schen Mäd­chen ‑Mann­schafts­mei­ster­schaf­ten im Schnell-Schach in den Alters­klas­sen U 12, U 16 und U 20 statt. Die Schach­spie­ler­ver­ei­ni­gung 1931 Burg­kunst­adt konn­te – ver­stärkt durch je eine Gast­spie­le­rin – mit einer U 12 und zwei U 16 Mann­schaf­ten antre­ten. In der U 12 spiel­ten ins­ge­samt 9 Mann­schaf­ten. Es setz­ten sich die kla­ren Favo­ri­tin­nen von Bay­ern Mün­chen mit 5 Sie­gen durch, vor dem SC Gar­ching und der 2. Bay­ern-Mann­schaft. Mit 3 Sie­gen bei 2 Nie­der­la­gen kamen die Burg­kunst­adter Mäd­chen knapp vor Kel­heim auf den tol­len 4. Platz. Für Burg­kunst­adt spiel­ten Maria Aver­ko­va (Bam­berg, 4 Punk­te) Anika Güt­her (4 Punk­te), Ame­lie Gebert (3 Punk­te) und Maria Kral (1 Punkt).

Bei der U 16 hin­gen die Trau­ben wesent­lich höher. So erreich­te die 2. Burg­kunst­adter Mann­schaft den 5. Platz mit 3 :7 Punk­ten vor der 1. Mann­schaft mit 2:8 Punk­ten auf dem 6. Platz. Es sieg­ten die Titel­ver­tei­di­ge­rin­nen von der ATSV Ober­kot­z­au vor den Schach­freun­din­nen aus Roding und dem SC Gar­ching. Für Burg­kunst­adt spiel­ten Burg­kunst­adt 1: Kri­stin Völ­ker 1,5, Mag­da­le­na Völ­ker 1,5, Anna Kun­kel 2,5, Kla­ra Sten­gel (Gast­spie­le­rin Weid­hau­sen) 1,5; Burg­kunst­adt 2: Emi­ly Machold (Gast­spie­le­rin Neustadt/​Co) 2, Julia Büt­te­rich 1,5, Ame­lie Schrei­ber 1, Matil­da Naba­ti 1. Bei der U20 sieg­ten die Mäd­chen aus Gar­ching. Auch die­se Mei­ster­schaf­ten waren wie­der ein tol­ler Erfolg für die Jugend-Abtei­lung der Schach­spie­ler­ver­ei­ni­gung mit ihrem Trai­ner Jens Güt­her, der die Mäd­chen auch bei die­sem Tur­nier begleitete.

Trai­ning ist jeden Frei­tag ab 17 Uhr für Anfän­ger und von 18 – 20 Uhr für alle ande­ren Jugend­li­chen im Schach­lo­kal Hotel „Drei Kro­nen“. Neu­lin­ge sind jeder­zeit willkommen.