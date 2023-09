Andre­as Schwarz lädt am Mon­tag, den 2. Okto­ber, um 19 Uhr alle Inter­es­sier­ten ganz herz­lich zum Bür­ger­dia­log in die Gast­stät­te des Schwimm­ver­eins Bam­berg, Bug­hof 50, 96049 Bam­berg, ein.

Der Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te möch­te gemein­sam mit Ihnen dar­über dis­ku­tie­ren, in wel­che Rich­tung sich der deut­sche Sport ent­wickeln wird und soll.

Die­se Fra­ge stellt sich die Dis­kus­si­ons­run­de um den ehe­ma­li­gen Olym­pia­sie­ger Frank Ull­rich. In sei­ner Funk­ti­on als heu­ti­ger Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ter und Vor­sit­zen­der des Sport­aus­schus­ses beleuch­tet die­ser zusam­men mit Wolf­gang Heyder, all­seits bekann­ter Sport­funk­tio­när, und Car­sten Jonei­tis, Bür­ger­mei­ster und Kreis­vor­sit­zen­der des BLSV, die Situa­ti­on im deut­schen Sport.

Der deut­sche Spit­zen­sport ver­liert in vie­len Berei­chen den Anschluss. Nicht nur des­halb muss der Stel­len­wert von Sport und Bewe­gung in unse­rer Gesell­schaft stär­ker her­aus­ge­stellt wer­den. Über­ge­wicht und Bewe­gungs­man­gel nimmt in erschrecken­dem Maß zu – noch ver­stärkt durch die Coro­na­jah­re. Bäder schlie­ßen, Sport­stät­ten sind oft sanierungsbedürftig.

Hier ist mehr als nur die Kon­kur­renz­fä­hig­keit bei den Olym­pi­schen Spie­len in Gefahr. Ins­ge­samt muss der Stel­len­wert von Sport und Bewe­gung und damit auch des Lei­stungs­sports in unse­rer Gesell­schaft stär­ker her­aus­ge­stellt wer­den. Das stellt auch der Deut­sche Olym­pi­sche Sport­bund in sei­ner Ana­ly­se fest: Ohne eine brei­te­re Basis kann sich in Deutsch­land kei­ne Spit­ze auf Welt­ni­veau herausbilden.

Was kann und muss die Poli­tik noch tun, um den Stel­len­wert des Sports in unse­rer Gesell­schaft zu ver­bes­sern? Dar­über wol­len wir mit Ihnen dis­ku­tie­ren und ins Gespräch kom­men. Sei­en sie also mit dabei am 2. Okto­ber ab 19 Uhr im Schwimm­ver­ein Bamberg.

Um Anmel­dung unter 0951 / 51929400 oder per Email an andreas.​schwarz.​ma04@​bundestag.​de wird gebeten.