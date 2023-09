Im Rah­men der Deut­schen Akti­ons­ta­ge Nach­hal­tig­keit lädt die Stadt­bi­blio­thek am Don­ners­tag, 5. Okto­ber 2023, um 16.30 Uhr, zum Vor­trag „Nach­hal­ti­ge Bücher? Natür­lich Magel­lan!“ über die Ent­ste­hung eines Buches in die Black Box des RW21 ein. Rund 72.000 Bücher erschei­nen jedes Jahr in Deutsch­land. Doch wie ent­steht über­haupt ein Buch? Wel­che Sta­tio­nen durch­läuft es, bis es in der Buch­hand­lung steht? Und wie kön­nen Bücher umwelt­scho­nend und nach­hal­tig pro­du­ziert wer­den? Genau dar­um dreht sich der inter­ak­ti­ve Vor­trag im RW21. Jen­ny Mich­lik vom Bam­ber­ger Kin­der- und Jugend­buch­ver­lag Magel­lan gibt einen Ein­blick in das Ver­lags­ge­schäft und zeigt, wor­auf bei einer umwelt­scho­nen­den Buch- und Spie­le­pro­duk­ti­on geach­tet wird.

Um unver­bind­li­che Anmel­dung bis Mitt­woch, 4. Okto­ber 2023, per Mail an stadtbibliothek@​stadt.​bayreuth.​dee oder per Tele­fon unter 0921 507038–30 wird gebeten.