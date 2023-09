Erster Heim­sieg zur Kerwa

Zur Herolds­ba­cher Sport­lerk­erwa gelang der zwei­ten Mann­schaft der Spiel­ge­mein­schaft ein ver­dien­ter Sieg gegen Atle­ti­co Erlan­gen. Dabei stell­te Ste­fa­nie Bai­er die Wei­chen früh auf Sieg, in dem sie zwei­mal auf der rech­ten Angriffs­sei­te durch­brach und der Tor­hü­te­rin kei­ne Chan­ce ließ (4. + 9.). Danach ver­flach­te der Spiel­ver­lauf zuneh­mend, sodass es mit der beru­hi­gen­den Füh­rung in die Pau­se ging. Dar­auf war es wie­der ein schnel­ler Dop­pel­schlag, der die SG end­gül­tig auf die Sie­ges­stra­ße brach­te. Zunächst drosch Melina Goos einen Schuss aus der Distanz wuch­tig in die Maschen (64.), ehe Gol­chin Haghna­za­ri rich­tig stand und ein­net­zen konn­te (66.). Den Schluss­punkt zum 4:1‑Endstand setz­te die Gäste­spie­le­rin Bar­ba­ra Spy­ra, die einen zu kurz gera­te­nen Abschlag sehens­wert ver­wan­del­te (83.).

