Aus­bil­dungs­be­ginn ver­passt? Dei­ne Chan­ce, jetzt noch starten!

· Über 110 freie Lehr­stel­len im Land­kreis Lichtenfels

· 11. Okto­ber Nachvermittlungsaktion

· Kei­ne Anmel­dung erforderlich

Am Mitt­woch, den 11. Okto­ber, von 13.00 Uhr bis 14.30 Uhr fin­det im Job­cen­ter Lich­ten­fels, Con­rad-Wag­ner-Stra­ße 2, 96215 Lich­ten­fels, Raum E15, eine Lehr­stel­len Nach­ver­mitt­lungs­ak­ti­on der Jugend­be­rufs­agen­tur Lich­ten­fels statt. Es gibt im Raum Lich­ten­fels noch über 110 freie Lehr­stel­len für die­ses Jahr. Ange­spro­chen sind alle Jugend­li­chen, die bis­her kei­nen Aus­bil­dungs­platz gefun­den haben. Berufs­be­ra­ter und der Arbeit­ge­ber­ser­vice der Agen­tur für Arbeit Lich­ten­fels, die IHK und die HWK zei­gen, wo es noch Chan­cen zum sofor­ti­gen Start in eine Aus­bil­dung gibt. Sie bera­ten auch über Alter­na­ti­ven, wenn der Traum­be­ruf noch nicht zum Grei­fen nahe ist.

„Die Jugend­be­rufs­agen­tur Lich­ten­fels enga­giert sich im Rah­men der Nach­ver­mitt­lungs­ak­ti­on, noch suchen­de Bewer­ber und die frei­en Lehr­stel­len zusam­men­zu­füh­ren. Auch für Jugend­li­che, die sich im Über­gangs­sy­stem befin­den, sowie für Aus­bil­dungs­ab­bre­cher bie­ten sich hier gute Chan­cen, einen pas­sen­den Aus­bil­dungs­platz zu fin­den.“ – sagt Micha­el Mel­ber, der Geschäfts­füh­rer des Job­cen­ters Lichtenfels.

Es ist kei­ne Anmel­dung erfor­der­lich. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es von Chri­sti­na Kuntz, der Team­lei­te­rin der Berufs­be­ra­tung unter

Lichtenfels.​Berufsberatung@​arbeitsagentur.​de bzw. Tel.: 09561–93 343.

Jugend­be­rufs­agen­tur Lichtenfels

Die Berufs­be­ra­tung der Agen­tur für Arbeit Bam­berg-Coburg, das Job­cen­ter Lich­ten­fels sowie das Jugend­amt Lich­ten­fels zie­hen beim Start von jun­gen Men­schen ins Berufs­le­ben schon lan­ge gemein­sam an einem Strang. Im April 2016 wur­de erst­ma­lig eine Koope­ra­ti­ons­ver­ein­ba­rung in Lich­ten­fels zur Grün­dung der Jugend­be­rufs­agen­tur (JBA) abge­schlos­sen. Die Part­ner besit­zen lang­jäh­ri­ge Erfah­rung in der Arbeit mit jun­gen Men­schen. Um vor allem unter­stüt­zungs­be­dürf­ti­ge Jugend­li­che auf ihrem Weg ins Berufs­le­ben noch bes­ser zu för­dern, nahm die JBA im Som­mer letz­ten Jah­res wei­te­re wich­ti­ge Netz­werk­part­ner mit ins Boot, um effek­ti­ver zu werden.

Mit dabei aktiv sind seit­dem die Berufs­schu­le Lich­ten­fels, die Hand­werks­kam­mer Ober­fran­ken, die IHK Ober­fran­ken, der Jugend­mi­gra­ti­ons­dienst Ober­fran­ken-West, die Jugend­so­zi­al­ar­beit an Schu­len, Mei­len­stein von der Cari­tas, P&S Lich­ten­fels sowie das Schulamt.