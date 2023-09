Am ver­gan­ge­nen Sams­tag stand für die U19 Flag Foot­ball Mann­schaft der Her­zo Rhi­nos das erste Tur­nier der Sea­son 2023 auf dem Pro­gramm. Die Geg­ner für die bei­den Auf­takt­par­tien beim Heim­tur­nier auf dem Rhi­nos Field waren die Coburg CoTro­jans und die Aschaf­fen­burg Stallions.

Im ersten Spiel der Sai­son stan­den sich die Rhi­nos Juni­ors und die CoTro­jans gegen­über. Die Offen­se der Rhi­nos kam früh ins Rol­len und konn­te in der ersten Halb­zeit 22 Punk­te für sich verbuchen.

Gleich­zei­tig gelang es der Defen­se der Nas­hör­ner mehr­fach, den Geg­ner dar­an zu hin­dern in die eige­ne Hälf­te ein­zu­drin­gen. Unter ande­rem durch ins­ge­samt zwei Inter­cep­ti­ons. Ledig­lich 6 Punkt konn­ten die CoTro­jans im gesam­ten Spiel erzie­len. Die zwei­te Halb­zeit gestal­te­te sich aus­ge­gli­che­ner und kei­nes der bei­den Teams konn­te wei­te­re Punk­te erzielen.

Das zwei­te Spiel bestrit­ten die Rhi­nos Juni­ors gegen die Gäste aus Aschaf­fen­burg. Auch in die­sem Spiel bot sich ein ähn­li­ches Bild wie im Eröff­nungs­spiel. Die Offen­se beweg­te den Ball kon­stant über das Feld und konn­te den Groß­teil der Dri­ves mit Punk­ten abschlie­ßen. Auch die Defen­se steu­er­te wie­der eine Inter­cep­ti­on bei. Zusätz­lich lei­ste­te sich der Quar­ter­back der Stal­li­ons ein Foul in der End­zo­ne, das eben­falls zwei Punk­te für die Rhi­nos ein­brach­te. Nur ein­mal gelang es der Offen­se der Gäste die Defen­se der Nas­hör­ner zu über­win­den und selbst Punk­te zu erzie­len. Zur Halb­zeit stand es 15:8 für die Rhi­nos, die die­sen Vor­sprung nicht mehr aus der Hand gaben und durch zwei wei­te­re Touch­downs in der zwei­ten Hälf­te zum 28:8 End­stand aus­bau­ten. Nach dem ersten Spiel­tag in der Sea­son 2023 ste­hen damit 7 Touch­downs für die Offen­se und 3 Inter­cep­ti­ons zu Buche.

Für die Rhi­nos Juni­ors U19 geht es nun am 07.10.2023 zum Aus­wärts­tur­nier nach Coburg zu den CoTro­jans. Das Ziel für die­sen Spiel­tag ist die gezeig­te Lei­stung zu bestä­ti­gen und die Tabel­len­füh­rung in der Grup­pe 3 zu verteidigen.

Nach wie vor sind die Jugend­mann­schaf­ten der Rhi­nos auf der Suche nach neu­en Spie­le­rin­nen und Spie­lern. Ab 8 Jah­ren kann in den U Mann­schaf­ten der Nas­hör­ner Flag Foot­ball gespielt werden.