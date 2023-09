1. Bock­bier­an­stich in Bam­berg, Fest­zug, Kirch­weih­baum, Fest­zelt, Ver­gnü­gungs­park, Bands, Familien-Nachmittag

Anläss­lich des 215. Wei­he-Festes der Alten Kir­che, auch Seba­stia­ni-Kapel­le genannt, lädt der Bür­ger­ver­ein Gau­stadt e.V. mit den gau­stadter Ver­ei­nen & Orga­ni­sa­tio­nen recht herz­lich zum Mit­fei­ern ein. Gefei­ert wird vom 28.09.2023 bis zum 02.10.2023 auf dem Fest­platz an der Fran­ken­wald­stra­ße und in den Vereinen.

In den letz­ten Jah­ren ist uns allen bewusst gewor­den, wie zuneh­mend wich­tig gemein­sa­mes Fei­ern und gemein­sa­mes Erle­ben für vie­le Men­schen, Groß und Klein, ist. Gleich­zei­tig muss­ten wir erfah­ren, dass sich die ursprüng­lich leb­haf­te Gau­stadter Kirch­weih in den ver­gan­ge­nen zehn Jah­ren immer wei­ter ver­klei­nert hat. Zum Neu­an­fang in 2022 war dann der Fest­platz noch nicht gerich­tet und die Kirch­weih zu gro­ßen Tei­len durch Regen beein­träch­tigt. Doch jetzt ist der neue Kirch­weih­platz mit einem trag­fä­hi­gen Schot­ter­ra­sen fer­tig, und die Vor­stands­vor­sit­zen­den des Bür­ger­ver­eins Gau­stadt, Chri­sti­an Bes­ler und Iris Fischer, haben in Koope­ra­ti­on mit gau­stadter Ver­ei­nen und Orga­ni­sa­tio­nen ein gro­ßes bun­tes Pro­gramm auf die Bei­ne gestellt, um die Gau­stadter Ker­wa wie­der zu einem attrak­ti­ven Besu­cher­ma­gnet zu machen.

Ein erster Höhe­punkt ist am Frei­tag­abend der Bock­bier­an­stich. Bam­bergs 1. Bock 2023 wird durch Felix Wör­ner, Braue­rei Kai­ser­dom, ange­sto­chen. Von 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr sor­gen die Blas­ka­pel­le St. Josef Gau­stadt und im Anschluss Mike Hem­pel für beste Unterhaltung.

Am Fest­zug am Sams­tag betei­li­gen sich über 20 Orga­ni­sa­tio­nen mit Fuß­grup­pen und Wagen, sie wer­den von den Blas­ka­pel­len aus Gau­stadt, Bisch­berg, Vier­eth und Tros­dorf musi­ka­lisch beglei­tet. Die Zunft stellt im Anschluss den Kirch­weih­baum zu den Klän­gen der Maa­fi­scher aus Vier­eth auf, danach gibt’s noch ein Stand­kon­zert der Blas­ka­pel­le St. Josef Gau­stadt, ehe am Abend Big Sound Jack im Zelt bei frei­em Ein­tritt spielen.

Mit dem fei­er­li­chen Kirch­weih-Got­tes­dienst am Sonn­tag um 09:30 Uhr in St. Josef wird dem Ursprung des Fest­wo­chen­en­des gedacht und gedankt: der Wei­he unse­rer Alten Kir­che, die stets auch öku­me­nisch aus­ge­rich­tet war, da hier alle christ­lich-gepräg­ten Kir­chen­ge­mein­den ihren Anfang hatten.

Der Sonn­tag­nach­mit­tag ist den Fami­li­en und den Ver­ei­nen gewid­met. Ab 14 Uhr bie­ten die KJG, der Wal­dorf­kin­der­gar­ten und die FFW LG 5/6 Gau­stadt-Micha­els­berg Spie­le und Mit­mach-Aktio­nen an, Ver­ei­ne haben die Mög­lich­keit, sich und ihr Ange­bot zu präsentieren.

Der tra­di­tio­nel­le Senio­ren­nach­mit­tag wird wie­der am Mon­tag ab 14:30 Uhr im „Kul­tur im Alten Kino“ (frü­her: Sän­ger­heim) statt­fin­den. Gau­stadterin­nen und Gau­stadter ab 60 Jah­ren sind auf einen Ratsch bei Leber­käs­bröd­la und 1 Frei- Getränk eingeladen.

Zum Ker­wa-Aus­klang am Mon­tag­abend gibt’s dann noch­mal fet­zi­ge Musik zum Fei­ern – im Zelt spie­len „Die Asphalt­stür­mer“, eben­falls bei frei­em Eintritt.

So vie­le Bands, Blas­ka­pel­len, Zelt und Sicher­heits­dienst sind für einen klei­nen Ver­ein wie den Bür­ger­ver­ein ein hohes finan­zi­el­les Risi­ko, des­halb sind Spen­den­bo­xen beim Aus­schank und an der Kas­se auf­ge­stellt. Wir freu­en uns über jede Unter­stüt­zung und bedan­ken uns bei den aktu­el­len Haupt-Spon­so­ren (in alpha­be­ti­scher Rei­hen­fol­ge) der Kai­ser­dom-Pri­vat­braue­rei, der Rewe Köppl oHG und der VR Bank Bam­berg-Forch­heim eG!

Der Bür­ger­ver­ein und alle Mit-Orga­ni­sie­ren­den bie­ten ein Kirch­weih­pro­gramm, in dem jede:r ein Ange­bot zum Mit­fei­ern fin­den kann und wünscht allen eine fröh­li­che Ker­wa 2023!